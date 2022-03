Solothurner Literaturtage: Jetzt ist bekannt, wer eingeladen ist

Literaturtage Solothurn Die 44. Solothurner Literaturtage finden wieder mit Publikum vor Ort statt: Nun sind die Namen der Eingeladenen bekannt Renommierte wie Milena Moser, Catalin Dorian Florescu, Michael Fehr, Anna Ruchat und viele starke junge Frauenstimmen: Das Programm der kommenden Literaturtage ist so breit wie vielstimmig. Hansruedi Kugler 08.03.2022, 09.57 Uhr

So wünschen sich die Solothurner Literaturtage die diesjährige Ausgabe: Mit viel Publikum und prächtigem Frühsommerwetter. Hanspeter Bärtschi

Die 44. Solothurner Literaturtage finden vom 27. bis 29. Mai 2022 statt: live vor Ort mit Publikum in den Veranstaltungsräumen, Gassen und Restaurants der Stadt – aber auch weiterhin im Netz. Aufgrund der positiven Rückmeldungen im letzten Jahr werden zahlreiche Lesungen und Gespräche als kostenpflichtige Live-Audiostreams auf der Webseite literatur.ch übertragen.

In den drei Tagen nach Auffahrt soll die Rückkehr der Literatur zu den Menschen und Solothurn als der Begegnungsort für das literaturinteressierte Publikum und der Literatur- und Buchbranche aus der ganzen Schweiz gefeiert werden: etwa mit der Preisverleihung der Schweizer Literaturpreise und dem Kinder- und Jugendbuchpreis, der Eröffnung mit Publikum am Donnerstagabend, mehr als 120 Veranstaltungen in Solothurn, mit der Festivalbuchhandlung und vielem mehr.

80 eingeladene Autorinnen und Übersetzer

Neu bespielen die Solothurner Literaturtage zudem eine Aussenbühne vor der St. Ursen-Treppe mit Gratislesungen. Im Zentrum des Programms stehen die mehr als 80 eingeladenen Autorinnen und Übersetzer und ihre Neuerscheinungen.

Unter den Gästen finden sich einige bekannte Namen aus dem In- und Ausland, etwa Milena Moser und Catalin Dorian Florescu, Michael Fehr oder Anna Ruchat, Nino Haratischwili, Julia Franck, Joshua Cohen und Claudia Durastanti, sowie zahlreiche Entdeckungen, darunter viele starke junge Frauenstimmen. Auch dieses Jahr sind wieder in der Schweiz lebende Autorinnen und Autoren eingeladen, die in ihrer Muttersprache, einer «weiteren Schweizer Landessprache», publizieren.

Alle eingeladenen Gäste und ihre Bücher findet man ab sofort auf literatur.ch/de/gaeste/. Das detaillierte Programm der 44. Solothurner Literaturtage wird am Dienstag, 26. April 2022 veröffentlicht. Dann startet auch der Online-Vorverkauf für die Tickets