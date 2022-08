Shitstorm wegen "Winnetou" - Verlag zieht Kinderbuch zurück

Literaturstreit Soll man Winnetou wegen unrealistischen Klischees verbieten? In Deutschland toben wieder kunstignorante Shitstorms Der Ravensburger Verlag zieht nach Instagram-Protesten seine Bücher und Fan-Artikel zum Kinderfilm «Der junge Häuptling Winnetou» zurück. Offenbar verstehen selbst Verlage kaum noch, um was es in der Literatur gehen könnte. Romane sind nun mal keine Sachbücher. Hansruedi Kugler 24.08.2022, 14.00 Uhr

Neuer Kinofilm mit dem 12-jährigen Winnetou, gespielt von Mika Ullritz. zvg

Als Shitstorm-Berater könnte wäre derzeit viel Geld zu verdienen. Denn am Krisentisch des deutschen Ravensburger Verlags haben sich die Manager in die Ecke drängen lassen. Die Geschichte um den 12-jährigen Winnetou, der als Film in die Kinos kommt, strotze nur so von rassistischen Klischees und verharmlose die realen Lebensumstände der Indigenen Nordamerikas, wurde auf Sozialen Medien moniert.