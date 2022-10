Literaturnobelpreisträger Abdulrazak Gurnah kommt nach Zürich

Literaturnobelpreis Abdulrazak Gurnah: «Schreiben ist eine Handlung, die oft ein grosses Risiko birgt» Überraschend erhielt der Tansanier im letzten Jahr die höchsten Weihen im Literaturbetrieb. Nun kommt er für eine Lesung in die Schweiz. Im Gespräch erklärt Gurnah, warum der Kolonialismus nicht als pauschale Entschuldigung herhalten sollte und wie frei Afrikas Künstlerinnen wirklich sind. Markus Schönherr Jetzt kommentieren 19.10.2022, 05.00 Uhr

Abdulrazak Gurnah, der Literaturnobelpreisträger 2021, kommt nach Zürich. Joel Saget / AFP

Für manche Beobachter galt er als Überraschungskandidat: Vergangenes Jahr erhielt der Tansanier Abdulrazak Gurnah den Literaturnobelpreis für sein «kompromissloses und mitfühlendes Durchdringen der Auswirkungen des Kolonialismus und des Schicksals des Geflüchteten in der Kluft zwischen Kulturen und Kontinenten».

Die Thematik ist dem renommierten Autor alles andere als fremd. In den 1960er-Jahren wurde er selbst zum Flüchtling, als die arabischstämmige Bevölkerung Sansibars verfolgt wurde und Gurnah von der Tropeninsel nach England immigrierte. Bis heute prägt diese Vergangenheit seine Werke. Am Mittwoch legt Gurnah auf seiner derzeitigen Lesetour einen Zwischenstopp im Literaturhaus Zürich ein.

Herr Gurnah, bekam afrikanische Literatur mit Ihrer Nobelpreisverleihung endlich die Anerkennung, die sie verdient?

Abdulrazak Gurnah: Bisher gab es sechs afrikanische Autoren, denen der Preis verliehen wurde. Für die letzten 30 Jahre ist das keineswegs eine schlechte Zahl. Überhaupt, wenn man bedenkt, dass der Nobelpreis über 60 Jahre hinweg vor allem Nordeuropäern und hier und da einem Amerikaner verliehen wurde.

Wo sehen Sie afrikanische Literatur heute auf der Weltbühne?

Eigentlich schlägt sie sich ganz gut. Der Grossteil der Bücher, die ich kenne, ist auf Englisch verfasst. Doch als ich vor kurzem das Macondo-Literaturfestival in Nairobi besuchte, waren dort auch Schriftsteller aus dem französisch- und portugiesischsprachigen Afrika vertreten, und sogar Autoren afrikanischer Abstammung aus Brasilien. Es war höchst interessant zu sehen, welche Gemeinschaft zwischen diesen Schriftstellern herrschte. Buchmessen in Afrika haben das Potenzial, Autoren verschiedenster Regionen und Sprachen zusammenbringen und den ein oder anderen Verleger vielleicht zur Erkenntnis zu bringen: «Das klingt nach einem spannenden Buch aus Kamerun, ich werde es auf Swahili übersetzen.» Möglicherweise sieht so die Zukunft des Verlagswesens aus, dass es auch Bewusstsein dafür schafft, was sich auf diesem riesigen Kontinent tut.

Was halten Sie von Ihrer Nobelpreis-Nachfolgerin Annie Ernaux?

Viele Leute, die ich kenne, sind begeistert von ihren Büchern. Selbst habe ich bisher nur eines ihrer Werke gelesen und war ebenfalls beeindruckt. Ich bin gespannt darauf, mehr von ihr zu lesen.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat erneut die Weltmächte gegeneinander aufgespielt. Täglich hören wir von neuen Angriffen und dem Säbelrasseln zwischen Ost und West. Bleibt da noch Raum für Kultur?

In meinen Augen haben der ukrainische Staat und das Volk auf bewundernswerte Weise demonstriert, dass sie die Belastbarkeit besitzen – mit welchem Glück und welcher Unterstützung auch immer – einer grossen tyrannischen Aggression zu widerstehen. Nicht viele Länder wären dazu in der Lage. Das ist bewundernswert: Sie haben sich einfach geweigert, sich von diesen unfreundlichen Nachbarn bezwingen zu lassen. Auch Kulturschaffende haben Charakterfestigkeit; sie wissen, wie man zurückschlägt. Man wird uns nicht kleinkriegen.

Sie haben selbst erlebt, was es heisst, als Flüchtling zu leben. Wie hat das die Themen und Kulissen Ihrer Romane beeinflusst?

Womöglich auf jede erdenkliche Weise. Ich habe diese Erfahrung gemacht und zugleich ist sie in unseren Leben immer noch allgegenwärtig. Ich höre und lese aufmerksam, was andere darüber schreiben. Wobei es nicht unbedingt nötig ist, selbst die Erfahrung gemacht zu haben, weil sie in unserer Welt aktuell so ein Ausmass einnimmt, mit dieser enormen Zahl an Menschen, die verzweifelt nach einem sicheren Hafen sucht. Die Tatsache, dass ich selbst auf gewisse Weise betroffen war, lässt mich das Problem bewusster sehen. Und ich möchte es wiederum den Leuten vor Augen führen.

Vor kurzem musste sich die renommierte simbabwische Autorin Tsitsi Dangarembga vor Gericht verantworten, weil sie den Präsidenten ihrer Heimat und dessen Regierung kritisiert hatte. Wie frei sind Afrikas Kreative?

Wie man sieht, sind sie es nicht. Dangarembga ist ein gutes Beispiel dafür. Sie ist eine sehr mutige Frau, die schon seit langem provoziert, auf ihre Weise stichelt und widerspricht. Das machen Menschen zwar auch in anderen Ländern, aber einige unserer autoritären Anführer haben gelernt sich anzupassen, auf andere Weise zu antworten, oder Schreiber einfach ins Exil zu zwingen. Dann gibt es wiederum Orte wie Südafrika, die durch ihr Ausmass an Aufgeschlossenheit erstaunen. Doch leider existieren immer noch die Orte auf dieser Welt, wo es einfach unmöglich ist, die Regierung zu kritisieren oder auch nur einen dahingehenden Hintergedanken zu hegen, falls jemand in einem unbedachten Augenblick zufällig mithört.

Einer dieser Orte ist Ihr Heimatland Tansania – zumindest war es das bis zum Tod des autokratisch regierenden Präsidenten John Magufuli im vergangenen Jahr. Ist das Teil Ihrer Entscheidung, in England zu leben?

Eigentlich vermeide ich es ja sorgsam, mich über Tansania zu äussern… Die kurze Antwort lautet: nein. Ich habe Sansibar bereits als Teenager verlassen, einerseits, weil Terror herrschte, andererseits, weil ich Ambitionen hatte. Statt schikaniert zu werden, wollte ich etwas aus meinem Leben machen. Ich denke, das ist das Motiv vieler junger Menschen, die heute Ozeane überqueren und dabei ihr Leben riskieren. Was Magufuli betrifft, grenzten seine Taten an Geistesgestörtheit. Am schwersten wiegt seine Leugnung von Covid, die Hunderte Menschen das Leben kostete und letztendlich auch sein eigenes.

Sind Sie optimistisch, dass sich die Dinge unter seiner Nachfolgerin ändern?

Es scheint so. Zumindest auf Sansibar erkenne ich, dass es zuletzt wieder in die richtige Richtung geht. Erstmalig haben wir eine Regierung, die nationale Einheit beansprucht, statt einzig an der Macht zu klammern. Wir erleben eine neue Generation von Anführern.

Vor allem afrikanische Autoren scheinen oft auch als Aktivisten aufzutreten. Sehen Sie sich als Aktivist?

Ja, mein Aktivismus ist meine Schriftstellerei. Was soll ich tun – auf die Strasse gehen und schreien? Schreiben ist eine Handlung, die oft ein grosses Risiko birgt, abhängig davon, wer wo worüber schreibt.

Etliche Ihrer Bücher behandeln die Auswirkungen von Kolonialismus. Was antworten Sie jemandem, der es ablehnt, Kolonialismus als Entschuldigung für schlechte Regierungsführung und Afrikas hausgemachte Probleme heranzuziehen?

Ich stimme voll und ganz zu. Der Kolonialismus sollte nicht als Entschuldigung benutzt werden. Das heisst aber nicht, dass wir nicht darüber sprechen sollten. Denn um zu verstehen, wo wir heute sind, müssen wir die Auswirkungen dessen verstehen, was in den letzten 150 Jahren hinsichtlich Aggression, Bezwingung und Gewalt geschah. So gesehen, könnten wir die Versäumnisse afrikanischer Nationen als Resultat von Kolonialismus betrachten. Wir können die Vergangenheit nicht einfach vergessen und die gierigen Feldwebel verantwortlich machen, oder wer auch immer heute die Macht an sich reisst. Denn, wodurch wurde all das geschaffen? Wer hat das Chaos kreiert, in dem all das möglich wurde? Wir müssen verstehen, wie Kolonialismus jene Schreckensherrscher geprägt, geschaffen und genährt hat, und sie nach wie vor begünstigt.

Mit welchem Gefühl blicken Sie auf Ihren Zwischenstopp in Zürich voraus?

Die Schweiz ist ein herausragender Ort. Ich kann gar nicht sagen, wie oft ich hier schon zu Gast war. Alle zwei bis drei Jahre besuche ich gute Freunde von mir, die hier leben. Ich habe das Land mit dem Zug bereist und liebe es.

Abdulrazak Gurnah: Lesung aus Nachleben, Mittwoch, 19.10 im Literaturhaus Zürich.

