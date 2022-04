Comicroman Wie funktioniert Sex in der Literatur besser: Mit dem rohen Skalpell oder dem poetischen Schleier? Schreiben Frauen und Männer in der Literatur anders über Sex? Die erotischen Storys der legendären Schriftstellerin Anaïs Nin geben dazu eine eindeutige Antwort. Ein aktueller Comicroman erzählt das turbulente Leben dieser Tabubrecherin. Hansruedi Kugler Jetzt kommentieren 07.04.2022, 16.29 Uhr

Zwei, die sich mit Kunst und Sex anfeuern: Henry Miller und Anaïs Nin im Comicroman von Léonie Bischoff. Bilder: Splitter Verlag

Nur noch Schreiben und Sex – damit sollten ihre Tage ausgefüllt sein: Das ist der Rausch, zu dem Anaïs Nin findet. In ihren Tagebüchern berichtet die 1903 geborene US-Amerikanerin davon. «Dichtung ist unser Aphrodisiakum», schreibt sie im Vorwort zu ihrem Erzählband «Das Delta der Venus», den sie erst in ihrem Todesjahr 1977, Jahrzehnte nach Vollendung, veröffentlicht hat.

Der justiziable Vorwurf «Pornografie» hing immerzu drohend, aber auch verführerisch über ihren Büchern. Kunst und Sex, beides gehört für sie zusammen und hat eine identische Energie, befeuert sich gegenseitig: Sie sprengt gesellschaftliche Konventionen, erlöst ihre verborgene Lust und findet geistige und kreative Erfüllung. Die Psychoanalyse war für Anaïs Nin wie ein Sprengsatz.

Anaïs Nin: Das Delta der Venus. Fischer Taschenbuch, 336 S.

Aus heutiger Sicht tönt das ziemlich pathetisch. Wir, die wir kaum mehr Tabus kennen, den Sex entmystifiziert haben, darin nicht mehr die heilige Verschmelzung suchen, und ihn nicht mehr mit verschämten Blümchen- oder Maschinenmetaphern umschreiben müssen. Wir, die wir schon von Jugend an unbefangen über Erektion und Klitoris, über Orgasmus und Masturbation reden. Sind wir zu banal geworden für Eros und Poesie? Ist uns der heimliche Reiz der Prüderie abhanden gekommen?

Wegen Angst vor der Zensur erst in ihrem Todesjahr veröffentlicht

Kein Zufall jedenfalls, dass Anaïs Nins Erzählband erst in den 1970er-Jahren erschien. Ihre expliziten Storys wären früher vielerorts verboten worden. Wie etliche Romane ihres literarischen Partners Henry Miller, mit dem sie seit ihrem Parisaufenhalt in den 1930-Jahren eine jahrelange Affäre pflegte. Von dieser sowohl künstlerisch wie sexuell stürmischen Begegnung erzählt der biografisch aufschlussreiche Comicroman «Anaïs Nin. Ein Meer aus Lügen.»

Léonie Bischoff: Anaïs Nin. Im Meer der Lügen. Splitter, 192 S.

Die Zensurangst kam ja auch nicht von ungefähr: Schliesslich geht es in Anaïs Nins Erzählungen im Kern immer um das Entfachen des Begehrens, was bei ihr jedoch immer eine psychologische, intellektuelle und poetische Dimension hat. Dabei stützte sie sich auf Recherchen bei Freundinnen, dem Studium des Kamasutra und eigene Fantasien – und steuerte zielgenau alle Spielarten des Sexuellen an. Autobiografisch seien diese Storys nicht, betonte sie. Nin hatte unzählige Liebhaber und war parallel mit zwei Männern verheiratet.

In ihrer poetischen Hemmungslosigkeit war uns Anaïs Nin Jahrzehnte voraus

In der hemmungslosen Bejahung einer von Konventionen befreiten Erotik war uns Anaïs Nin Jahrzehnte voraus. Das ist ein Grund, weshalb ihre Erzählungen nach wie vor frisch wirken. Der zweite Grund: Sexuelles Begehren ist bei ihr in vielfältigsten psychologischen Settings eine faszinierende Erkundung des Menschlichen. Der dritte Grund: Sie sah in ihrem erotischen Schreiben ein Gegenprogramm zu Henry Miller. Ihrer Ansicht nach beschrieb Miller das Sexuelle wie mit einem Skalpell, zu physisch. Millers Erzähler sind philosophierende Lüstlinge mit derber Sprache:

«Sie war wie eine läufige Hündin, biss mich überall und wand sich wie ein Wurm am Angelhaken. Dann besorgte ich es ihr von hinten.»

Anaïs Nin schrieb zwar genauso explizit, aber als Poetin durch den Schleier heimlicher Ironie: exotisch, erfindungsreich, übertrieben.

«Trotz ihrer wilden Vereinigung gab es für Elena keinen Höhepunkt. Tief in ihrem Inneren lauerte ein Rest Furcht; sie konnte einfach nicht vergessen.»

Licht, Gerüche und Ambiente geben ihren Storys Plastizität, Kindheitsprägungen und Beziehungserfahrungen eine psychologische Tiefe. Anaïs Nin ist eine Psychologin des sexuellen Begehrens – schon in den 1930er-Jahren.

Kommt hinzu: «Das Delta der Venus» basiert auf Auftragsarbeiten. Ein Dollar pro Seite zahlte der anonyme Auftraggeber, mit dem sie jedoch in Streit geriet. Denn der wollte keinen «poetischen Firlefanz», sondern bloss Sexszenen lesen, also reine Pornografie, die seit jeher bloss als Masturbationsvorlage dient – ohne literarischen Mehrwert. Anaïs Nin ermahnte ihn: «Das Geschlechtliche verliert alle Macht und Magie, wenn es überdeutlich, mechanisch dargestellt, wenn es zur fixen Idee wird. Es wird stumpfsinnig.»

Leider viel zu viel lächerlicher Sex in der Gegenwartsliteratur

Dass es in der Literatur von plumpen, kitschigen Sexszenen wimmelt, hat der Literaturwissenschafter Rainer Moritz in seinem vergnüglichen Buch «Matratzendesaster» belegt. Er würde deshalb gerne als Pendant zum seit 1993 verliehenen englischen «Bad Sex in Fiction Award» einen solchen Preis für deutschsprachige Literatur sehen. Bisher letzter Preisträger war der französische Prix-Goncourt-Gewinner Didier Decoin, der die Genitalien eines Mannes mit einem «kleinen Affen, der seine Pfoten einrollt», vergleicht. Nominiert waren auch lächerliche Passagen einer Sexszene:

«Ich schrie, als fahre ein Zug über mich hinweg.»

In der neueren deutschen Literatur zitiert Moritz die hilflose Beschreibung von Bernhard Schlink in «Sommerlügen»:

«Es klappte schon beim ersten Mal, er kam nicht zu früh, sie kam auch, und bis zum Morgen gab er ihr, was ein Mann einer Frau geben kann.»

Dass auch Autorinnen schnörkellosen Kitsch produzieren, belege Katharina Hagenas Roman «Vom Schlafen und Verschwinden», wo Sex als kurzer Prozess beschrieben wird:

«Während er noch flüsterte, rissen wir uns gegenseitig die Kleider herunter, er presste mich mit seinem Körper gegen einen Baumstamm, drang in mich ein, Rinde schrammte an Schulterblättern, ich kam sofort.»

Moritz kommentiert süffisant: «Mir geht das zu schnell. Dass sie blitzartig von einem Orgasmus ereilt wird, ist erfreulich. Warum er hinterherhinkt, bleibt unklar.»

Sex als Machtkritik und Surrealismus

Wenn schon die metaphorische Annäherung an den Sex gekünstelt, lächerlich oder kitschig ist, was hat Sex in der Literatur überhaupt noch zu suchen? Einfache Antwort: Sex gehört zum Leben. Und es gibt ja auch originelle, kuriose, literarisch gelungene Beispiele. Ergiebig ist die Frage, welche Funktion der Sex in einem Roman hat. Und da kann man eine ganze Typologie erkennen.

In der Gegenwartsliteratur trifft man etwa Sex als Patriarchatskritik an, am rabiatesten im Anti-Porno «Lust» von Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek. Damit steht sie in einer Tradition der Machtkritik, wie man sie 200 Jahre zuvor bei Marquis de Sade antraf, dessen Bücher sexuelle Ausbeutung und Mord als Verhöhnung der katholischen Moral feierten. Wichtige Eckpfeiler erotischer Literatur sind auch die verstörende Selbsterfahrung des Masochismus in Leopold von Sacher Masochs «Venus im Pelz» oder Sex als Vehikel des Surrealismus bei Georges Bataille, bei dem das Auge eines im Stierkampf getöteten Stiers zum Lustobjekt wird. Oder dann neuere Bekenntnisbücher der sexuellen Befreiung wie bei Erica Jong («Angst vor dem Fliegen»).

Es geht auch ohne explizite Sexszene

Das alles kann auch zu viel Bedeutung annehmen. Es gab denn auch immer wieder Autoren, die das Thema lieber umschifften. Max Frisch bekannte einmal in einem Gespräch mit Volker Hage: «Wenn ich selbst darüber schreiben will, neige ich auch zu einer verblümten Redeweise, ganz merkwürdig. Natürlich habe ich es versucht, aber ich komme nicht an meine eigenen Erfahrungen heran. Mir gelingt es nicht.»

Den Inzest in «Homo Faber» lässt er mit einem Gedankenstrich aus, in «Montauk» realisiert der äusserst reflektierte Erzähler «die plötzliche Ähnlichkeit aller Frauen im Augenblick ihrer Lust», ohne den Akt zu beschreiben. Was beweist: Es gibt auch gute Bücher, die ohne ausgeleuchtete Sexszenen auskommen.

