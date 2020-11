Literatur und Feminismus «Atelieraufenthalte sind für den Künstlertyp allein, kinderlos, männlich»: Ostschweizer Autorinnen erzählen, warum es so schwer ist, Muttersein und Schreiben zu verbinden Gleichberechtigung hin oder her: Noch immer wird die Arbeit von Autorinnen weniger wahrgenommen als die von Autoren. Fünf Ostschweizer Schriftstellerinnen berichten, warum es so schwierig ist, ihrem Beruf nachzugehen – und was sich gesellschaftlich ändern müsste. Julia Nehmiz 28.11.2020, 05.00 Uhr

Die Ostschweizer Schriftstellerin Laura Vogt hat in ihrem zweiten Roman seziert, was junge Mütter bewegt. Bild: Urs Bucher

Dieses Buch rüttelt auf. Und es erschreckt. Haben wir nicht 2020? Und immerhin seit 30 Jahren Frauenstimmrecht in Innerrhoden? Ist Gleichstellung nicht längst verankert in Gesetzen? Dort schon, aber nicht in den Köpfen. Die soeben erschienene Anthologie «Schreibtisch mit Aussicht» versammelt die Stimmen berühmter Schriftstellerinnen. Sie erzählen, welche Hürden sie überwinden mussten, einfach, weil sie Frauen sind.

Denn, wie Herausgeberin Ilka Piepgras schreibt, nach wie vor werde die Arbeit von Autorinnen weniger wahrgenommen als die von Autoren. Studien belegten, dass Frauen als Gegenstand von Rezensionen in den prestigeträchtigen Publikationen schockierend unterrepräsentiert seien. Und: Schreibende Mütter reiben sich auf im Spagat zwischen Carearbeit und dem Kampf um Zeit am Schreibtisch. Ein wichtiges Buch, sagen auch fünf Ostschweizer Schriftstellerinnen: Laura Vogt, Ruth Erat, Andrea Gerster, Rebecca C. Schnyder und Julia Sutter. Zwar habe sich in den vergangenen Jahren etwas bewegt in Richtung Gleichstellung, aber zu wenig. Sie erzählen hier, was sie bewegt.

Laura Vogt Bild: Urs Bucher

Laura Vogt, 31 Jahre, zwei Kinder, zwei Romane, schreibt einen Blog und eine Kolumne über Elternschaft. Sie sagt:

«Kaum war unser erstes Kind auf der Welt, habe ich gemerkt, wie viele Stereotypen es gibt übers Muttersein.»

Über Elternschaft, Schwangerschaft, Stillen gebe es zwar etliche Fachbücher, aber: «Diese Themen kommen viel zu selten explizit in der Literatur vor.» Und wenn, dann werde oft einseitig darüber geschrieben, es werde schnell als Frauenthema abgetan. In ihrem zweiten Roman «Was uns betrifft» seziert Vogt, was junge Mütter bewegt.

Sie selber kommt weniger zum Schreiben, seitdem sie Mutter ist. Mit ihrem Partner teilt sie sich Erziehungs- und Erwerbsarbeit hälftig. Zweieinhalb Tage in der Woche, das ist ihre Zeit, fürs literarische Schreiben und für ihre «Geldarbeit», der sie beispielsweise als Schriftdolmetscherin nachgeht. Manchmal würde sie gerne einmal eine ganze Woche nur denken und schreiben, ohne andere Verpflichtungen.

Ruth Erat Bild: Lisa Jenny

Auszeiten, die nimmt sich Schriftstellerin Ruth Erat noch heute. Erat, 69 Jahre, zwei Kinder, Grosskinder, etliche Veröffentlichungen und Preise, sagt: «Ich habe mir immer die Möglichkeit genommen, zu fliehen. Ohne das geht es nicht.» Sie wäre sonst überschwemmt mit Betreuung, Carearbeit, Beruf, Politik. Und ja, sie sei auch manchmal vor den eigenen Kindern geflohen, um konzentriert arbeiten zu können. Ihre Dissertation habe sie morgens von 3 bis 7 Uhr geschrieben. «Da war Ruhe.»

Eine Zeitlang hatte sie eine kleine Wohnung in Berlin gemietet, zog sich dorthin zum Schreiben zurück. Noch heute arbeitet sie manchmal im Zug, mit dem GA nach Genf und wieder zurück. Sie sagt: «Die Fluchtbewegung gehört zu mir.» Kitaplätze gab es damals nicht. Erat gründete mit anderen Frauen in Thal, später auch in Rheineck eine Spielgruppe, gegen Widerstand aus der Politik. Sie sei betrübt, dass es noch immer nicht flächendeckend Tagesstrukturen gebe. Was sie sich wünscht?

«Ganz normale Tagesschulen wie in Skandinavien, wo das als Selbstverständlichkeit angesehen wird.»

Und bessere Bezahlung im Literaturbereich.

Andrea Gerster Bild:Andrea Stalder

«Wir sind auf dem Weg, aber manchmal schmerzt es mich, dass man 2020 noch so eine Anthologie schreiben muss», sagt die Thurgauer Schriftstellerin Andrea Gerster.

«Bei keinem literarischen Festival werden mehr Autorinnen als Autoren eingeladen, das Verhältnis ist immer umgekehrt.»

Gerster, 61 Jahre, fünf Kinder, zehn Enkelkinder, etliche Veröffentlichungen und Auszeichnungen, hat schon immer geschrieben. Erst mit 32 traute sie sich, das auch zu veröffentlichen. Mit fünf Kindern blieb zum Schreiben wenig Zeit. Manchmal packte sie Familienhund und Laptop ins Auto, und zog sich zum Schreiben für ein paar Tage in eine Hütte zurück.

«Ich bin sehr kinderlieb, ich wollte eine grosse Familie, es war eine wunderbare Zeit.»

Aber sie musste viel organisieren, weil sie auch das Schreiben liebt. Oft stand sie um 5 Uhr auf und schrieb bis 7 Uhr, auch sonntags. Was ihr fehlt: familienfreundliche Kulturförderung. Atelieraufenthalte seien konzipiert für den Künstlertyp allein, kinderlos, männlich.

Rebecca C. Schnyder

Bild: Nik Roth

Auch die St.Galler Schriftstellerin Rebecca C. Schnyder wünscht sich, dass Familie in der Kulturförderung mitgedacht wird. Schnyder, 34 Jahre, ein Kind, etliche Hörspiele und Theaterstücke, ein Roman, zieht sich an zwei Tagen pro Woche fürs Schreiben ins Mansardenzimmer zurück.

Sie würde gerne mehr arbeiten, aber Kitaplatz und Tagesmutter sind teuer. Klar verdient sie mit Schreiben Geld, «aber das ist und bleibt etwas Unstetes». Ihr Mann arbeitet in der Gastronomie, die Betreuung des Sohnes ist meist ihre Aufgabe. Warum nicht ein Kita-Stipendium für Kunstschaffende als Ergänzung oder Alternative zu Atelier-Stipendien, fragt sie an die Adresse der Förderinsitutionen. Denn:

«Auch in der Kulturförderung dürfte das Bewusstsein geschärft werden, dass Kunstschaffende Eltern sein und der Kunst nachgehen wollen.»

Julia Sutter Bild: jmcb

Julia Sutter und ihr Mann hätten diesen Sommer drei Monate im Atelieraufenthalt in Berlin verbringen dürfen. Wegen Corona blieben sie hier – und es war gut:

«Ich hatte hier viel mehr Zeit zum Schreiben.»

Denn die Familie konnte in den gewohnten Strukturen leben. Sutter, 33 Jahre, ein Kind, verschiedene Publikationen, teilt sich mit ihrem Mann, auch Autor, Erwerbs- und Carearbeit. Trotzdem kommt im Alltag die Arbeit an ihrem Roman oft zuletzt, was sie bedauert:

«Ich will, dass Schreiben in meinem Leben Platz hat, denn im Schreiben bin ich ganz bei mir.»

Sie erkenne sich fest wieder in der Anthologie «Schreibtisch mit Aussicht». Doch sich für ihren Raum, ihre Schreibzeit einzusetzen, das könne ihr niemand abnehmen.

Die Anthologie «Schreibtisch mit Aussicht – Schriftstellerinnen über ihr Schreiben» ist erschienen im Verlag kein & aber, herausgegeben von Ilka Piepgras.