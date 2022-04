Judith Kuckarts neuer Roman "Café der Unsichtbaren"

Literatur In Judith Kuckarts neuem Roman sind Menschen wie zerkratzte Schallplatten ohne B-Seite Judith Kuckarts Roman «Café der Unsichtbaren» spielt in einem Berliner Sorgentelefon und ist eine poetische Gesellschaftsreportage. Hansruedi Kugler 25.04.2022, 17.51 Uhr

Die Schriftstellerin Judith Kuckart, hier an der Frankfurter Buchmesse 2019. imago-images

Bildhafte Vergleiche setzen sich in Judith Kuckarts Literatur fest: So drehen sich die Anrufer beim Sorgentelefon wie alte Single-Vinyls auf dem Plattenspieler und bleiben immer an derselben verkratzten Stelle hängen. Schon meint man das leise Knacken in den fernen, anonymen Alltagsleben zu hören.