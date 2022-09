Sylvia Plath: "Ich wäre lieber waagrecht"

Literatur «Ich wäre lieber waagrecht», schrieb die früh verstorbene Sylvia Plath in einem späten Gedicht Mit 30 brachte sich Sylvia Plath um. Doch bis zuletzt schuf sie kunstvolle und klarsichtige Lyrik, die nun endlich auf Deutsch nachzulesen ist. Florian Bissig Jetzt kommentieren 09.09.2022, 05.00 Uhr

Sylvia Plath hat Generationen von Dichterinnen geprägt.

Als Sylvia Plath im Oktober 1960 ihren 28. Geburtstag feierte, schien sie es eigentlich geschafft zu haben. Als begabtes Kind hatte die US-Amerikanerin schon früh gedichtet, wurde gefördert und mit einem Stipendium nach England geschickt. Dort heiratete sie den Dichterkollegen Ted Hughes, zog in ein Landhaus, und brachte ihren ersten Lyrikband «Der Koloss» heraus.

Doch Plath ging es elend. Bereits als Studentin hatte sie an Depressionen gelitten, einen Suizidversuch verübt, und wurde in der Psychiatrie behandelt. Und stets lag sie im Clinch mit dem Platz, den ihr die Gesellschaft als Frau zuweisen wollte. Zwei Jahre später, nach der Trennung allein mit zwei Kleinkindern in einer Londoner Wohnung, setzte sie ihrem Leben ein Ende.

Neben den Halbwaisen hinterliess sie das fixfertige Manuskript zum Gedichtband «Ariel», den Hughes, ihr Witwer und Nachlassverwalter veröffentlichte. Ein erschütterndes, brutales Werk, das Massstäbe setzte – für das feministische Schreiben, und für die Literatur überhaupt. Plath verarbeitete die Greuel des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust, die sie mit der eigenen preussischen Familiengeschichte engführte. Ihr Vater, den sie mit acht Jahren verloren hatte, wurde zur Chiffre des Nazis.

Sie habe Angst gehabt vor «Deinem strahlenden Auge arischen Blaus, / Panzermann, Panzermann. Du –», heisst es im Gedicht «Daddy». Und dies, obwohl Otto Plath bereits 1900 in die USA ausgewandert war und nichts mit den Nazis oder der Wehrmacht zu tun gehabt hatte. «Mit zwanzig habe ich zu sterben versucht, / Und kam zurück-rück-rück, auf dich zu», ruft sie zu ihm ins Jenseits. Und eine Sehnsucht nach Tod und Wiedergeburt spricht auch aus dem bekannten Gedicht «Lady Lazarus».

Hughes hatte Texte aus dem «Ariel»-Manuskript gestrichen. Er unterschlug nicht etwa die Holocaust-Phantasien, sondern Gedichte, die in seinen Augen allzu persönlich waren, und in denen er selbst schlecht wegkam. «Parda» etwa, in dem Plath ihr eingeengtes Eheleben thematisierte: «Ich bin sein. / Auch in seiner // Abwesenheit, ich / Rotiere in meiner / Hülse der Unmöglichkeiten». Erst Hughes’ Tod sollte den Weg für eine Ausgabe von «Ariel» im Sinn der Verfasserin freimachen.

Unterdessen waren 1971 weitere Gedichte aus Plaths letzten drei Lebensjahren in zwei Bänden veröffentlicht worden. Erst heute, über 50 Jahre später, erscheinen diese in deutscher Übersetzung, dafür in der trefflichen Übertragung der Dichterin Judith Zander, die bereits den Band «Koloss» übersetzt hatte. Die Gedichte, die Plath neben «Ariel» schuf, sind weniger wütend und finster, doch keineswegs blosses Beiwerk.

«Diese Gedichte leben nicht», so beginnt der Band mit dem Stück «Totgeboren», welches die Dichterin als Gebärende und das Gedicht als Neugeborenes vorstellt. Tot seien sei, «und die Mutter fast tot vor Verzweiflung, / Und sie starren blöde und wollen nichts über sie sagen.» Dieser Selbstdiskreditierung ist mit Nachdruck zu widersprechen. Sehr viel sogar sagen Plaths Gedichte über ihre Schöpferin. Nichtsdestoweniger sind sie auch Jahrzehnte nach ihrem Tod und unabhängig von ihrer tragischen Vita lebensfähig und lesenswert.

Es sind reflektierte, zuweilen fast meditative Dokumente der Verzweiflung und des Leidens, und, vor allem, der präzisen und bildmächtigen Artikulation eines vulnerablen Daseins in der Welt. In einer Welt, die der herausragenden Künstlerin nichts zu bieten hatte mit ihren spiessigen Konventionen, mit ihrer entmenschlichten Medizintechnik, mit ihren nach Leichen stinkenden Weissdornbüschen. Von brüsker, beiläufiger Poesie, die dennoch überbordend erlebnisgesättigt wirkt, ist manche Formulierung. «Zwischen zwei Hügeln hervor zerrt ein plötzlicher Wind an mir, / Klatscht mir seine Phantomwäsche ins Gesicht.»

Dabei sind diese Gedichte, abgesehen von wenigen Ausnahmen, keineswegs Fragmente oder Entwürfe. Was wie roh und spontan dahingeschleudert erscheint, ist in Wahrheit kunstvoll geformt, oft in regelmässigen Stanzen und in einem Klangbild, das manche opake Figur und Finesse bereithält. Diese sogenannten «späten Gedichte» sind in keiner Weise ein Spätwerk. Die Dichterin war in bester Form, und ihr Tod mit 30 Jahren ist nebst dem menschlichen auch ein literarisches Unglück.

Sie selbst nahm den Tod indessen nicht als Unglück vorweg. Ruhig und abklärt heisst es unter dem Titel «Ich bin senkrecht»: «Aber ich wäre lieber waagrecht.» Weder verwurzelt wie ein Baum sei sie, noch schön und kühn wie eine Blume. So sei es also natürlicher, sich hinzulegen. «Dann können der Himmel und ich offen reden, / Und ich werde nützlich sein, wenn ich mich hinlege, engültig».

Vor 60 Jahren legte sich Sylvia Plath endgültig hin. Nicht allein nützlich war sie, indem sie Anstösse zur offenen poetischen Rede für Generationen von Dichterinnen gab. Sie hat Schönes und Kühnes gestiftet, das seinen frischen Duft bis heute bewahrt hat.

Sylvia Plath: Das Herz steht nicht still. Späte Gedichte 1960-1963. Herausgegeben und übersetzt von Judith Zander. Suhrkamp, 224 S.

