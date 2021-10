Gender: Früher waren Pseudonyme männlich – heute weiblich

Literatur Früher benutzten Autorinnen als Pseudonym einen Männernamen – warum es heute umgekehrt ist Bild: Getty Eine Million Euro für drei Männer? Ein Marketingkniff. Für ihre Bestseller hatten sie sich hinter dem Pseudonym Carmen Mola versteckt. Maskerade war aber oft überlebenswichtig, um politischer Verfolgung oder Paparazzi zu entgehen. Hansruedi Kugler 0 Kommentare 23.10.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Es ist der Wunschtraum von so manchem strengen Literaturwissenschafter: Romane ganz ohne Kenntnis, wer sie geschrieben hat. Nur der Text zähle! Einer der bedeutendsten unter ihnen, der Franzose Roland Barthes, verkündete gar den Tod des Autors: Die Bedeutung von Literatur im Innenleben, in der Intention oder der Biografie eines Autors entdecken zu können, sei purer Aberglaube. Sinn entfalte Literatur erst bei der Leserin, beim Leser. Der lange in der Wissenschaft verbreitete Biografismus müsse deshalb überwunden werden.

Nun mag man diese Haltung für einen Spleen aus dem akademischen Elfenbeinturm halten. Denn dass Verlage mit Porträtfotos, Autorinneninterviews und möglichst vielen Lesungen ihre Titel in der zur Unübersichtlichkeit tendierenden Bücherschwemme bewerben, ist so offensichtlich wie das grosse Leserinnen- und Leserinteressen an den Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Schliesslich verdienen die meisten Literaturschaffenden mehr Geld mit Lesungen als mit dem Buchverkauf. Und: So blöd sind wir Leserinnen und Leser ja auch wieder nicht, dass wir Buch und Autor nicht auseinanderhalten könnten.

Der Buchmarkt war mit den Frauen nicht besonders freundlich

Wenn alle Romane unter Pseudonymen erscheinen würden, wäre jedoch nicht nur Roland Barthes Wunschtraum erfüllt. Auch die italienische Bestsellerautorin, die unter dem Pseudonym Elena Ferrante Welterfolg feiert, wäre wohl sehr zufrieden. Sie schützt ihr Privatleben konsequent vor dem Blitzlicht der Öffentlichkeit, sie nimmt sich anderseits aber auch das Vergnügen, vor Publikum zu lesen.

Und nun das: Vor Wochenfrist reagierte man beschämt bis verärgert über den Lausbubenstreich der drei spanischen Autoren, die gerade den wichtigsten spanischen Literaturpreis erhalten haben. Sie teilen sich eine Million Euro. Ihre Bestsellerromane haben sie jedoch unter dem Pseudonym Carmen Mola veröffentlicht, was die Spekulationen befeuerte und hinter der bald eine Madrider Professorin vermutet worden ist.

Agustin Martinez, Jorge Diaz and Antonio Mercero (v.l.n.r.) erhielten diese Woche den Literaturpreis Premio Planeta.

War das bloss ein Lausbubenstreich, oder doch eine gewiefte Marketingstrategie? Vermutlich hat die vermeintlich weibliche Autorschaft ihren freizügig mit Gewalt und Sex gefüllten Thrillern auf dem Buchmarkt geholfen. Schreiben Frauen solche Thriller, ist das Skandalpotenzial deutlich grösser – dank der moralischen Grenzüberschreitung.

Viele Beispiele aus der Literaturgeschichte erhärten diese These: Frauen konnten Horrorgeschichten oder Romane mit expliziten Sexszenen lange nur anonym oder dann unter Pseudonym veröffentlichen. Jüngere Leserinnen und Leser werden einwenden, «Fifty Shades of Grey» sei doch auch von einer Frau geschrieben. Nur ging deren Sadomaso-Roman eben gerade als romantisch-rührselige, sozusagen ‹weibliche› Softversion durch.

Historisch steckte unter dem Pseudonym oft nacktes Überleben

Häufig nutzen renommierte Autoren ein Pseudonym, um sich aus der Schublade der Publikumserwartung zu befreien und sich in anderen Genres auszuprobieren. Oft schreiben sie zur Abwechslung Krimis (wie Tim Krohn) oder erotische Texte (wie der deutsche Publizist Roger Willemsen, der solche unter dem Pseudonym Saturnico Balcone schrieb), oder wechseln das Geschlecht und testen so den Buchmarkt unbeschwert.

Ein besonders freches Beispiel hat der niederländische Erfolgsautor Arnon Grünberg geliefert. Nach dem Gewinn des Debütantenpreises 1994 für «Blauer Montag» reichte er für denselben Preis im Jahr 2000 seinen Roman «Amour fou» unter einem Pseudonym Marek von der Jagt ein. Als die Jury das Pseudonym roch und persönliches Erscheinen verlangte, flog die Aktion auf. Grünberg gab zwei Gründe an: Er habe das Publikum an der Nase herumführen wollen, das Romane immer als verkappte Autobiografien lese. Und zudem erspare er sich so die anstrengenden Lesereisen – er könne sich ja keine Perücke aufsetzen.

Anderer Name, gleicher Autor: Der niederländische Schriftsteller Arnon Grünberg mit seinen zwei bekanntesten Büchern.

Solche Lausbubenstreiche wie der aktuelle aus Spanien und jener von Arnon Grünberg oder die Freude an der Freiheit von Anonymität und multipler Identitäten verdecken die leider gelegentlich sogar lebensbedrohliche Dramatik, welche Autorinnen und Autoren gar keine andere Wahl lässt, als sich hinter einem Pseudonym zu verbergen. Wer als Schriftstellerin oder als Schriftsteller eine Diktatur, feudalistische Willkürherrschaft oder den Zorn einer Religion überleben will, muss entweder auswandern, sich anpassen, verstummen oder sein Brot mit einer falschen Identität verdienen – und so das Publikationsverbot umgehen. Es ist die bittere Erkenntnis, die jede Zensur begleitet.

Buchmarkt und Medien leben auch von den Menschen hinter Büchern

Das Pseudonym trägt also selbst ein Doppelgesicht: Als Spötter macht es dem Publikum eine lange Nase und schützt gleichzeitig vor der Bedrohung. Man stelle sich aber das totale Chaos vor, wenn über Nacht alle Autorennamen auf den Büchern verschwinden würden. Unser Radar, und ich gebe zu: auch derjenige von uns Literaturkritikerinnen und -kritikern, müsste neu programmiert werden, weil wir auf sichere Koordinaten verzichten müssten. Es würde einzig der Text, die Kunst zählen. Aber wie findet man diese im Ozean der Neuerscheinungen? Und wer will das schon?

Nicht zufällig stossen ja Autoreninterviews in Zeitungen wie dieser auf grosses Echo. Und die Basler Kultursoziologin Carolin Amlinger, die gerade mit «Schreiben. Eine Soziologie literarischer Arbeit» eine eindrückliche Untersuchung zu Autorschaft und Buchmarkt veröffentlicht hat, stellt fest: «Der Buchmarkt hängt doch an der Idee eines individuellen Schöpfers. Ohne den Autor ist das Buch auf dem Markt nach wie vor nicht denkbar.»