Juli Zeh ist im neuen Roman besorgt über entgleiste Debatten

Literatur Ein Roman wie ein Stich ins Wespennest: Juli Zeh rechnet in ihrem neuen Buch mit den woken Linken ab In «Zwischen Welten» zoffen sich zwei alte Freunde heftigst über alle Reizthemen unserer Zeit. Juli Zeh und Simon Urban liefern ein explosives literarisches E-Mail-Tagebuch. Hansruedi Kugler Jetzt kommentieren 21.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Autorenduo Juli Zeh und Simon Urban. Bild: Peter von Felbert / Luchterhand Verlag

Die bärbeissige ostdeutsche Biobäuerin in Juli Zehs neuem Roman hätte diese Woche wohl einen Schreikrampf gekriegt: «Habt ihr sie nicht mehr alle? Keine anderen Probleme?» Da ernennt der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz Boris Pistorius zum Nachfolger der zurückgetretenen Verteidigungsministerin Christine Lambrecht und bricht damit sein Versprechen, so viele Frauen wie Männer ins Kabinett zu holen.

Worauf die Grünen schimpfen und ein Twittergewitter über den «Verräter» Scholz hereinbricht. In der Logik des neuen Romans «Zwischen Welten», das Juli Zeh und Simon Urban als Autorenduo geschrieben haben, hätte man grosses Verständnis für ihren Ärger. Denn um Theresas Sorgen kümmert sich kein Politiker. Der Roman «Zwischen Welten» spiegelt punktgenau die Gegenwart.

Theresa: «Es gibt wichtigere Probleme als den dämlichen Sternchenstreit, mit dem ihr euch breitmacht.»

So spöttisch und fast schon verächtlich schreibt Theresa ihrem alten Freund Stefan, der Kulturchef des auflagestärksten Wochenmagazins «Bote» geworden ist, mit Sitz in Hamburg, womit wohl die «Zeit» gemeint ist. Nicht nur das.

Juli Zeh, Simon Urban: Zwischen Welten. Roman. Luchterhand, 448 S. Ab 25. Januar im Handel. Bild: zvg

Stefan ist auch ein narzisstischer Vertreter einer extremen Wokeness und will Journalismus für die «gute Sache» betreiben, also zum eifernden publizistischen Aktivisten werden – was natürlich als Feindbild prima taugt. Als er aber hochnäsige Klimaaktivisten in die Redaktion holt, realisiert er, dass die Revolution ihre eigenen Kinder frisst. Was Theresa, die bodenständige Realistin, hämisch kommentiert.

Aber Stefan ist auch ein alter Studienfreund, mit dem Theresa vor 20 Jahren in einer Zweier-Wohngemeinschaft wie Bruder und Schwester zusammengelebt hat. Theresa brach damals abrupt das Studium ab, um den Hof ihres verstorbenen Vaters in einem Dorf nahe Berlin zu retten.

Nach 20 Jahren nehmen sie ausgerechnet Anfang Januar 2022 wieder Kontakt auf und beginnen einen feurigen Dialog. Auf 448 Seiten folgt man nun einem explosiven Whatsapp- und E-Mail-Zoff, der als Zerreissprobe ihrer Freundschaft eben auch stellvertretend die Gesprächskultur einer zerrissenen Gesellschaft verhandelt.

Stefan: «Unsere Gesellschaft ist endlich so weit entwickelt, dass sie Verletztheit artikulieren kann. Das ist kein Opferstolz.»

Kann ein Briefroman als Spiegel der hitzigen Debatten(un)kultur funktionieren? Als Schlagabtausch über Gendersprache, Klimaaktivismus, Rassismus, über Putin, das wirtschaftliche Elend der Landwirtschaft, den Politikverdruss, die AfD.

Ist man nicht schon müde davon? Und klar: Juli Zeh hat sich im vergangenen Jahr stark exponiert, gab Interviews zu ihrer Unterschrift gegen Waffenlieferungen an die Ukraine – und wurde dafür scharf kritisiert.

Bastelt sich die Autorin, die selbst in einem kleinen ostdeutschen Dorf lebt, mit dieser Biobäuerin eine Art Selbstverteidigung und Anklage gegen die selbstgefällige, intolerante Wokeness? Theresa wirkt im Roman denn auch lange Zeit sympathischer, Stefan ist schon fast als Karikatur eines narzisstischen, sentimentalen Zeitgeist-Intellektuellen geschildert.

Das Autorenduo Juli Zeh, 1974 geboren, hat in Europa- und Völkerrecht promoviert. Ihr Roman «Über Menschen» war 2021 mit einer halben Million Büchern das meistverkaufte literarische Hardcover in Deutschland. Sie lebt in einem kleinen Dorf im Osten Deutschlands. Simon Urban, 1975 geboren, hat Germanistik und Philosophie studiert. Er schreibt Drehbücher für Fernsehfilme sowie Romane. Mit «Wie alles begann und wer dabei umkam» über einen Juristen, der zum Rächer wird, gewann er 2021 den Hamburger Literaturpreis.

Hier liest man jedoch einen Roman. Und der ist losgelöst vom Moment der autofiktionalen Rache brisant und hoch spannend erzählt. Erstens schwingt im Roman immer auch das drängende Thema der bedrohten Freundschaft mit. Wie schafft man es, über die weltanschaulichen Gräben hinweg Freunde, Nachbarn, auch Liebende zu bleiben?

Zweitens hat der Roman eine sogartige Spannung, weil der Aktivismus sowohl des woken Journalisten als auch der verzweifelten Biobäuerin, die in die Fänge von völkischen Extremisten gerät, sich dramatisch bis katastrophisch zuspitzt – so als hätte Michel Houellebecq, der Prophet des kulturellen Untergangs, mitgeschrieben.

Drittens ist der Reflexionsgrad der Debatten zwischen Theresa und Stefan hoch. So sehen sie etwa die Gefahr, dass sie zu Sprachpuppen verschiedener Ideologien werden und ihre Freundschaft in kommunikativer Feindseligkeit zu ersticken droht.

Theresa: «Ist Kommunikation zu einem kollektiven Verbrechen geworden, das jeden zum Täter macht, der sich daran beteiligt?»

Warum aber hängen sich diese Biobäuerin und der Kulturjournalist überhaupt so verbissen in den hitzigen Briefwechsel? Das Autorenduo Zeh/Urban umgeht die Gefahr von Leitartikel- und Traktat-Literatur, indem es den Treibstoff der Geschichte psychologisch verankert.

Die in einer Ehekrise steckende, von der Sisyphusarbeit auf dem überschuldeten Biohof erschöpfte Theresa findet im Briefwechsel ein Ventil für ihre Einsamkeit und für ihre Verbitterung über die politische Vernachlässigung ihrer realen Probleme. Deshalb ihr hitziger, gereizter Ton. Stefan, der Theresas Weggang vor Jahren nicht verwunden hat, ist immer noch verliebt und schleicht sich nun als Vertrauter an Theresa heran.

Beide täuschen sich über ihre Motive hinweg, weil sie von der Wiederaufnahme der jugendlichen Leidenschaft des Streitens nochmals euphorisiert sind. Das ist ein melancholischer Zug im Roman, der diese Diskursschlachten so menschlich macht.

Theresa: «Was ich an dir so mag, wir können uns streiten, und danach bist du immer noch da.»

Da zoffen sich also die bodenständige Biobäuerin und der verkopfte Weltverbesserer als literarische Stellvertreter, bei denen man als Leser selbst die eigene Position gefahrlos in Frage stellen kann. Für Theresa sind Stefans Themen «Pipifax», er wirft ihr resignative Engstirnigkeit vor. Dem schlagfertigen Pingpong zuzuhören, macht enormen Spass.

Die politische Sprengkraft mag aus Schweizer Optik ein deutsches Problem sein. Vom bedrückenden Elend der Landwirtschaft in der EU ist man bei Schweizer Bauern trotz Milchpreisdruck weit entfernt. Und das Hitzköpfige und Verbissene der deutschen Debattenkultur ist in der Schweiz nur gedämpft ausgeprägt.

Aber die Dringlichkeit, die narzisstischen Triebkräfte in der Debattenkultur literarisch zu fassen, macht diesen Roman zu einem wichtigen Buch. «Zwischen Welten» ist einer jener tollen Romane, die uns die eigene Weltanschauung direkt, manchmal spöttisch und dramatisch in Frage stellt. Am Ende kann man auch darüber streiten, wie man Stefans Schlusswort verstehen will: resignativ als Flucht vor der Realität oder als trotziges Plädoyer für Kunst und Literatur. Stefan: «Vielleicht das Einzige, was man für die Welt tun kann: ein wenig Schönheit hineinbringen.»

Juli Zeh, Simon Urban: Zwischen Welten. Roman. Luchterhand, 448 S.

Ab 25. Januar im Handel.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen