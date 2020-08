Lied für Lied der Welt abhanden kommen: Die Bregenzer Festspiele schrumpfen zu «Festtagen» - nach allen Regeln der Kunst Kein Spiel auf dem See und keine grosse Hauspremiere - stattdessen erlebt das Publikum zum Auftakt der Bregenzer «Festtage im Festspielhaus» mit dem Bariton Florian Boesch und der Musicbanda Franui einen Liederzyklus voll Lebenslust, Hingabe und Galgenhumor. Bettina Kugler 16.08.2020, 20.56 Uhr

Florian Boesch singt Schubert, Brahms und Mahler - mit der Musicbanda Franui tönt das nach Jazz, Klezmer, Gipsy, aber nie nach einem steifen Liederabend.

Bild:Anja Koehler / andereart.de

Einen Sommer ohne «Winterreise» mutet die Coronakrise dem treuen Schubertiade-Publikum dieses Jahr zu. Und wer gewohnt ist, sich in den heissen Wochen mit rund 7000 weiteren Abendgästen das Spiel auf dem See in Bregenz anzuschauen, muss derzeit ebenfalls darben. Erst nächstes Jahr wird es wieder, so Gott will, grosse Oper geben im Festspielhaus und draussen auf dem Wasser, dazu im Juni und August Landpartien mit Schubert, Schumann, Brahms & Co. in den Bregenzerwald. Doch ganz leer soll das sehnsuchtsvolle Ohr auch 2020 nicht ausgehen.