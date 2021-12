Unsere Kulturhighlights 2021. Die besten internationalen Romane

Unsere Kultur-Bestenliste 2021: Internationale Literatur Liebe mit Grenzverletzung - da gab es 2021 einige erstaunliche Romane zu lesen Kultautoren wie T.C.Boyle, Colson Whitehead oder Sven Regener legten tolle neue Romane vor - aber besonders gefallen haben uns originelle, makabre Liebesromane. Hansruedi Kugler Jetzt kommentieren 16.12.2021, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vorbild für T.C.Boyles Roman: Die sechsjährige Susan Duncombe spielt mit dem Schimpansen Fifi im London Zoo 1955 Schach. Hulton Deutsch / Corbis Historical

Wer sich für die unklaren, irritierenden Grenzen der Liebe interessiert – und wer tut das nicht? – wurde 2021 reich beschenkt mit unorthodoxen Konstellationen: T.C. Boyle lässt in einem Tierversuch eine junge Tierpflegerin sich in einen Schimpansen verlieben, mit dem sie sich in Gebärdensprache unterhält, und stellt dabei provokative, ethische Fragen. In Bénédicte Belpois’ schmerzhaft-schönem Roman verliebt sich ihre sanftmütige Protagonistin in einen krebskranken Vergewaltiger und stellt die politisch komplett unkorrekte Frage nach der Bewältigung von seelischem und körperlichem Schmerz. Und wenn Alma Mathijesen und Lina Wolff ihre Figuren in Hündchen oder Nonnen in Racheengel verwandeln, ist das herrlich grotesk, überaus makaber und gleichzeitig eine schlaue Provokation. Wunderbar, dass diese Literatur Grenzen spielerisch überschreitet!