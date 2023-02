Politisch unkorrekt: Peter von Matt verteidigt «Struwwelpeter»

Leseglück Warum der grosse Schweizer Intellektuelle Peter von Matt auch politisch unkorrekte Weltliteratur verteidigt Der Starinterpret beweist in seinem neuen Buch, dass der viel gescholtene Elfenbeinturm mehr mit Erotik zu tun hat, als wir glauben. Julian Schütt Jetzt kommentieren 25.02.2023, 05.00 Uhr

Der 85-jährige Peter von Matt reisst noch immer Horizonte auf. Keystone

Peter von Matt lesen heisst immer auch: lesen lernen. Er reisst Horizonte in uns auf, was keine Reise zu noch so entlegenen Destinationen schafft. Von Peter von Matt lernen wir, wie hochvergnüglich Lesen sein kann. Lesen ist ein Spiel, das Autorinnen und Autoren mit uns treiben.

Und auch von Matt lesen ist ein Spiel, bei dem wir immer als Sieger hervorgehen, weil seine Erkenntnisse uns helfen, elementar Menschliches wie Liebe, Täuschung, Verrat, Ausgestossensein besser zu verstehen. Empirische Studien haben nachgewiesen, dass lesende Menschen glücklicher sind. Peter von Matt zu lesen, macht noch etwas glücklicher.

Wie unser wahres, unverstelltes Gesicht sichtbar wird

Schon wenn wir Gesichter besser lesen können, haben wir im Leben einen Vorteil. Von Matt schrieb bereits vor vierzig Jahren eine wegweisende Literaturgeschichte des menschlichen Gesichts mit dem Titel «… fertig ist das Angesicht». Und im neuen Buch findet sich wieder ein Essay, in dem er dem wahren Gesicht im weiblichen Schreiben nachgeht.

Frage an ihn: Wird er von gewissen Themen notorisch heimgesucht – so, wie er gewisse Bücher immer wieder lesen muss? «Es stimmt, dass ich dem wahren menschlichen Gesicht im dramatischen Geschehen besonders verfallen bin. Dieses wird viel seltener beschrieben, als man denkt.»

In diesem Drama vor dem Spiegel geht es weniger um Schönheit als um das Sichtbarwerden des tatsächlichen, unverstellten Gesichts. Also um eine Grundfrage der Literatur, jene der Identität. Wer ist man wirklich? Und wie lässt sich das erkennen?

Kann nur ein guter Mensch ein guter Autor sein?

Wer Peter von Matt ist, lässt sich aus seinen Büchern nur indirekt erfahren, über die Art, wie er andere Autorinnen und Autoren liest. Er wendet sich gegen den biografischen Zugang als Allerheilmittel, damit auch gegen die landläufige Meinung, was ein Autor schreibe und wie er lebe, müsse deckungsgleich sein, wie es in der Antike schon der griechische Autor Strabo verkündete: «Der kann kein guter Dichter sein, der nicht ein guter Mensch ist.»

Und noch der Lyriker Paul Celan schrieb einmal:

«Nur wahre Hände schreiben wahre Gedichte.»

Paul Celan

Peter von Matt entlarvt das als «sentimentale Legende»: «Gerade weil sie alles Menschliche mit grimmigen Griffen erfassen, ist dem Künstler, ist der Künstlerin nichts Menschliches fremd, und die grossen Seelen können auch kleinliche Zänker sein.»

Von Dr. Strangelove über Dr. Mabuse bis zu Dr. Sheldon Cooper

Sein neuester Band mit Essays trägt den Titel «Übeltäter, trockne Schleicher, Lichtgestalten», der sich auf Wissenschafter bezieht, also auf Leute wie von Matt, und auf Klischeebilder, denen sie selbst in der Literatur oder im Film oft ausgesetzt sind: Dr. Strangelove, Dr. Mabuse, Dr. Caligari, Dr. Jekyll, Viktor Frankenstein oder der vergleichsweise liebenswerte, lebensfremde Dr. Sheldon Cooper in «The Big Bang Theory». Ob Verbrecher, Narren oder Heilsbringer: Wissenschafter provozieren durch ihre blosse Existenz. Die verbreitetste Metapher ist gewiss jene des Elfenbeinturms.

Peter von Matt: Übeltäter, trockne Schleicher, Lichtgestalten. Die Möglichkeiten der Literatur. Hanser, 240 Seiten. zvg

Hier zeigt sich schön das Prinzip von Matt. Er verschweigt nicht, was die Bewirtschaftung des Klischees von der weltfremden Wissenschaft in Politik und Öffentlichkeit anrichtet: wie sie vor allem zu einer «Ridikülisierung der Geisteswissenschaften» und damit zur Abschaffung von Lehrstühlen und ganzen Fächern führt. Doch lieber geht von Matt dem Begriff des Elfenbeinturms nach und entdeckt den Ursprung des Wortes dort, wo man ihn am wenigsten erwartet.

Es ist eine erotische Metapher aus der Bibel. Im Hohenlied werden erst Schoss, Leib, Brüste besungen und dann auch der Hals, der «wie ein elfenbeinerner Turm sei». Noch im 19. Jahrhundert bei Flaubert ist der Begriff positiv besetzt, ehe er dann als verächtliches Bild Verwendung findet – für weltfremde Gelehrte und allgemein für Theoriefeindlichkeit, die, so von Matt, in der Schweiz «zum nationalen Glaubensgut» gehöre.

Der gesunde Menschenverstand ist dogmatisch

Peter von Matt prüft immer wieder unseren Phantasiehaushalt, geht den Ursprüngen unserer stärksten kollektiven Bilder und eben auch Klischees nach. Wie wir während der Coronapandemie beobachten konnten, stärkt die Metapher vom Elfenbeinturm das Selbstgefühl jener, die der Wissenschaft und damit auch der Schulmedizin konfrontativ gegenüberstehen.

So können sie, wie von Matt schreibt, dem weltfremden Wissenschafter sich «in der Lebenspraxis überlegen» fühlen. «Der gesunde Menschenverstand betrachtet sich ja als die demokratische Gestalt der Theorie. Und er stützt sich tatsächlich auf die Mehrheit. In Wahrheit aber ist er dogmatisch, weil er sich stets von vornherein im Besitz der Resultate glaubt.»

Wissenschaftliche Erkenntnisse und Expertisen, die den Mainstream aufstören, können für ihre Verkünder gefährlich sein. Spricht von Matt hier auch über sich? Nein, als Forscher, Redner und Essayist ist er über die Landesgrenzen weit hinaus begehrt und wird gefeiert.

Peter von Matt ist ein Meister in der Interpretation alter Werke. Severin Bigler

Der neue Band versammelt Reden, die er am Lucerne Festival, am Deutschen Literaturarchiv in Marbach bei Stuttgart oder zur Eröffnung der Salzburger Festspiele gehalten hat. Deutschsprachige Intellektuelle und Politiker, selbst Bundesräte schätzen ihn und das Gespräch mit ihm. Das von ihm konstatierte Ressentiment gegen Wissenschafterinnen betrifft ihn persönlich also kaum, und vielleicht kann er darum frei und ohne falsche Rücksichten darüber schreiben.

Er analysiert, weshalb wir unkorrekte Bücher nicht entsorgen sollten

Er hat sich sein Renommee verdient, weil er selbst den bekanntesten Werken der Weltliteratur Neues abgewinnen kann, und er bringt sie uns nahe, als hörten wir zum ersten Mal von «Faust», «Hamlet» oder «Don Quijote». Wobei er uns in seinen Essays nicht als Allwissender belehrt, sondern mit uns staunt. Er holt alte Meister in unsere Zeit zurück, beweist in jedem Text aufs Neue, wie man selbst klassische Texte nicht vorschnell entsorgen sollte, nur weil sie politisch oder gesellschaftlich obsolet wirken.

In einem fulminanten Shakespeare-Essay nimmt von Matt fast beiläufig Stellung zur Theatermode, dass man kaum noch die Dramen selbst aufführt, sondern sich nur davon inspirieren lässt. Eine Regisseurin, ein Regisseur müsse den Mut haben, «sich einem Stück mit Leib und Seele zu stellen», schreibt von Matt – und ergänzt das gegenüber CH Media noch: «Wenn man sich einem Werk von Shakespeare, Thomas Bernhard oder Dürrenmatt rückhaltlos stellt, wird man ihm gerecht. Tut man es nicht, operiert man zum Beispiel ‹nach Stücken von Shakespeare›, ist man der Kunst nicht gewachsen.»

Wenn Kunst aufhört, Kunst zu sein

Peter von Matt nennt sein neues Buch im Untertitel «Die Möglichkeiten der Literatur». Sie kann neue Paradiese erschaffen oder die bestehende Aussenwelt aufklären oder nach neuen Innenwelten suchen. Die Weltliteratur konfrontiert uns auch ständig mit moralischen Wertungen. In einem Essay über «Gerechtigkeit und Sympathie» schreibt von Matt: «Die Literatur hat mit den korrupten Richtern immer viel mehr anfangen können als mit den unbestechlichen.»

Die Literatur setzt uns am unmittelbarsten dem Wilden und Unkorrekten der Spezies Mensch aus. In einem Schlüsselessay widmet sich von Matt dem Kinderbuchklassiker «Struwwelpeter», den puristische Erwachsene am liebsten verbieten oder zurechtstutzen würden, während die ungezähmten Kinder das Buch lieben.

Soeben hat sich Salman Rushdie aufgeregt, weil der britische Verlag aus einer Neuedition von Roald Dahls millionenfach verkauften Kindergeschichten unkorrekte Ausdrücke entfernte. Hört für Peter von Matt die Kunst auf, wenn sie Schreckliches und Schockierendes wie im «Struwwelpeter» oder bei Roald Dahl nicht mehr darstellen kann? «Die Kunst hört damit nicht nur für mich auf, sondern sie hört als Kunst auf.»

