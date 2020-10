Lauschen, schauen und meditieren: Der Künstler Daniel Gallmann aus dem thurgauischen Oberbussnang bespielt die Halbinsel Höri Beethoven entdecken, Daniel Gallmann entdecken und Kirchen entdecken: Ein stimmiger Dreiklang am Untersee. Diese Kulturaktion, initiiert von den Höri Musiktagen, lohnt einen Ausflug. Auch mit dem Velo oder mit Wanderschuhen. Martin Preisser 13.10.2020, 05.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Daniel Gallmanns «Pastoralen» in der romanischen Wallfahrtskirche St.Genesius in Schienen auf der Höri. Bild: Martin Preisser

Daniel Gallmanns Kunst ist radikal. Seit fast vierzig Jahren malt er nur zwei Motive, ein Figurenbild (Frau mit Kind) und ein Landschaftsbild («Pastorale»). Reduktion statt ständiger Neuproduktion. Gallmann, im thurgauischen Oberbussnang wohnhaft, ist so auf der Suche nach einer Art Urbild. Mutig, ehrlich, kompromisslos. «Kunst ist zu einem Bestandteil der Konsumindustrie geworden. Dagegen gilt es widerständige Haltungen einzunehmen», sagt der Künstler. Der Forderung nach immer Neuem setze er das immer Gleiche und immer schon Dagewesene entgegen. Bisher auf rund 2500 Tafeln.

In vier Kirchen am Untersee und auf der Halbinsel Höri sind jetzt ein Jahr lang die «immer gleichen» Pastoralen zu sehen. Gebündelt als grosse Tableaus aus je 72 Teilen in Wangen und Öhningen, unter Kirchenfenstern in Stein am Rhein und, besonders eindrücklich im Örtchen Schienen, in acht Zwölfergruppen in den Bögen hängend.

Daniel Gallmanns «Pastoralen » in der Stadtkirche Stein am Rhein. Bild: Guido Kasper

«Diese Bilder sind selbstvergessene Meditationen»

Diese Bilder machen etwas mit dem Betrachter, wenn er sich auf das Gleiche einstimmt und dabei in den festen Formen dieser pastoralen Landschaft die stete Variation in Farbe, Ausdruck, Atmosphäre langsam aufnimmt. Die Stille der Räume und der Bilder bilden bereits einen stimmigen Zweiklang. «Daniel Gallmanns Bilder sind nicht zum Verstehen da, sondern um unser Bewusstsein in Bewegung zu versetzten. Sie sind selbstvergessene Meditationen», sagt der Kurator Paolo Bianchi. Man erschrickt fast ein wenig im stillen Kirchenraum, wenn (täglich um 11 und 16 Uhr gleichzeitig an allen Orten) plötzlich, aktuell zum 250. Geburtstag, Musik von Beethoven ertönt. Nach der Stille wird man wach, ein neuer Sinn erfordert Aufmerksamkeit.

Daniel Gallmanns «Pastoralen» in der Kirche St. Pankratius in Wangen. Bild: Guido Kasper

Gallmann vernetzt mit seinen Pastorale-Variationen auch die Region Untersee. Allen Corona-Grenzsperrungen und Regeln des Abstandhaltens zum Trotz entsteht durch Kunst eine stille Verbindung. Dazu passt die universelle Musik Beethovens, die eines der grössten Symbole für Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit darstellt, hervorragend. Beethovens Musik ist bei aller Komplexität oft auch ein Feilen und Ausloten kleinster Motive, ein Abfragen von etwas erst einmal völlig Unscheinbarem. Dieses stete Abfragen des Unspektakulären macht auch den Reiz von Gallmanns Tableaus aus. Sie drängen sich nicht auf und sind doch da. «In einer Welt des Spektakels und der Zerstreuung konfrontiert uns der offen gelegte Arbeitsprozess dieser Arbeiten mit einer hohen Kunst, der des Unterlassens», formuliert Christoph Bauer, Direktor Kunstmuseum Singen, die Wirkung von Gallmanns Kunst.

Die vier Kirchen sind gut in einer Velotour zu erreichen. Lohnend ist auch eine Wanderung zwischen zwei Kirchen, etwa von Wangen nach Schienen hinauf. Da hätte man dann an einem Tag die Möglichkeit, zweimal dieselben Musikstücke Beethovens in zwei verschiedenen Sakralräumen zu hören und sie jeweils mit den Pastorale-Bildern neu zu verknüpfen.

Der Thurgauer Künstler Daniel Gallmann setzt in seinem Werk auf Reduktion und Wiederholung. Bild: PD

Daniel Gallmanns Bilder passen mit ihrer radikalen Reduktion auf nur einen Natureindruck auch in die mystische Landschaft der Halbinsel Höri, die Literaten und Künstlern wie Hermann Hesse oder Otto Dix zur inspirierenden Heimat wurde. Wie intensiv dieser Dreiklang aus Musik, Kunst und Architektur wirkt, zeigen nicht zuletzt die vielen begeisterten Einträge von Besuchenden dieser Kunst- und Klangbrücke: Er bewundere Gallmanns Kreativität, Hartnäckigkeit und Mut, schreibt da etwa ein Tourist.

Bis 5.Juni 2021, täglich 9-18Uhr (Musik: 11 und 16Uhr); die Musik wechselt alle zwei Wochen; Infos: www.hoeri-musiktage.de