Sängerin Gaby Gyr war die Beste - doch sie ging vergessen

Künzlis Schatztruhe: Jo Geilo Heartbreakers (1985) Sängerin Gaby Gyr war die beste und die schönste – und doch ging sie vergessen Die Zürcher Sängerin war die Queen of Soul in der Schweiz. Eine echte Pionierin. Fast unbemerkt ist sie in diesen Tagen im Alter von 72 Jahren verstorben. Stefan Künzli Jetzt kommentieren 11.11.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Gaby Gyr R.I.P. 1950–2022. Eine grossartige Sängerin, Pianistin, Komponistin und ein tolles Bandmitglied ist von uns gegangen. Wir sind traurig!» Diese Meldung postete in diesen Tagen Schlagzeuger Düde Dürst über Facebook. In den 80er-Jahren waren sie beide Mitglied der Band Jo Geilo Heartbreakers, der Soul- und Funkband Nr. 1 in der Schweiz. Und Gaby Gyr war in ihrem Genre die Beste, gesegnet mit einer Soulröhre, wie es sie in der Schweiz nur wenige gab. Sie war die Aretha Franklin der Schweiz.

youtube

Am 22. Dezember 1950 in Zürich geboren, wurde ihr Talent früh erkannt. Schon mit 18 sang sie in der Soulband The Fools, dann bei The New Earls mit dem Pianisten Phi­lippe Kienholz und schliesslich wurde sie in die Jazz Rock Experience von Bruno Spoerri und Hans Kennel aufgenommen. «Sie sang nicht nur irrsinnig, sie spielte auch Klavier und komponierte tolle Songs», erinnert sich Spoerri.

Gaby Gyr als Jasmin, 1972 in der ZDF-Hitparade von Dieter Thomas Heck. youtube

Doch dann lockte das grosse Schlagergeschäft in Deutschland. Unter dem Künstlernamen Jasmin veröffentlichte sie 1972 und 73 eine Reihe von Songs. Auf Youtube entdecken wir sie in der ZDF-Hitparade mit dem Lied «Der Puppenspieler von Mexiko». Doch ein gewisser Roberto Blanco schnappte ihr den Erfolg vor der Nase weg. Immerhin wurde sie 1974 im Magazin «POP» hinter Monica Morell, aber vor Paola und Beba Kürsteiner zur zweitbesten Sängerin der Schweiz gewählt.

Im Schlagerbiz wurde sie nicht glücklich und wechselte wieder zu Soul und Funk. Mit Jo Geilo Heartbreakers erlebte sie ihre beste Zeit und veröffentlichte zwei Alben. Um die Gage aufzubessern, verkaufte sie im Winter «heisse Marroni». Mitmusiker beschreiben sie als herzliche, gutmütige und etwas ausgeflippte Frau, die völlig in der Musik aufging. Und sie war eine Pionierin. Gehörte sie doch zu den ersten Sängerinnen, die sich im langsam aufblühenden Popgeschäft der Schweiz bewegten. Dabei musste sie auch die Schattenseiten des Geschäfts kennen lernen: Weil sie nicht nur exzellent sang, sondern auch ausgesprochen gut aussah, wurde sie im männerdominierten Genre immer wieder in Rollen gedrängt, die ihr nicht entsprachen.

yourtube

Ab den 90er-Jahren zog sie sich immer mehr zurück, trat da und dort noch im Duo auf, verschwand schliesslich ganz von der Bildfläche und ging vergessen. Zuletzt lebte sie zurückgezogen in Vitznau und ist in diesen Tagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit verstorben. R.I.P.

youtube

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen