Pop-Kolumne Künzlis Schatztruhe: Carole King – «Tapestry» (1971) Die Königliche ist die grösste Songschreiberin des Pop und auf Augenhöhe mit Sir Paul McCartney, John Lennon, Jagger/Richards, Paul Simon, Stevie Wonder, Brian Wilson, Elton John und Chuck Berry. Stefan Künzli Jetzt kommentieren 26.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Carole King: «Tapestry» (1971).

In den höchsten Tönen wurde Paul McCartney zu seinem 80. Geburtstag gelobt, sein Werk gehuldigt und gewürdigt. Zu Recht! Gehört der Ex-Beatle doch zu den grössten Songschreibern des Pop. In diesem Jahr wurde auch die Songschreiberin Carole King 80 Jahre alt. Doch gewürdigt wurde sie kaum. Auch in dieser Zeitung nicht. Zu Unrecht!

Als die Beatles 1962 ihre erste Single «Love Me Do» veröffentlichten, hatte Carole King schon zwei Nr.-1-Hits. Mit Gerry Goffin, ihrem ersten Mann, bildete sie ein Songschreiber-Duo, schrieb Melodien wie keine andere. Melodien aus einem Guss, Melodien für die Ewigkeit. Für Aretha Franklin komponierte sie «(You Make Me Feel Like) A Natural Woman». Einer meiner Songs für die Insel.

Von der einzigartigen Kunst der Carole King liessen sich damals auch John Lennon und Paul McCartney inspirieren. «Unser Ziel war es, Kompositionen im Stil von Carole King und Gerry Goffin zu schreiben», sagten sie Jahre später und bekannten sich unumwunden zu ihren Bewunderern.

Carole King ist keine überragende Sängerin. Erst nach der Trennung von Goffin wagte sie sich an eine Solo-Karriere. Ihr erstes Album war mässig erfolgreich. Umso mehr schlug 1971 das Album «Tapestry» ein. Songs wie «So Far Away», «It’s Too Late», «I Feel the Earth Move», «You’ve Got A Friend» und ihre Version von «Natural Woman» sind Perlen der Liedkunst. Mit über 25 Millionen verkauften Platten gehört «Tapestry» zu den erfolgreichsten und einflussreichsten Alben der Popgeschichte. 318 Wochen hielt sich «Tapestry» in den US-Charts. Einen ewigen Ehrenplatz hält das Album in meiner Schatztruhe, meiner Plattensammlung.

Das Hippie-Girl hat den Pop in den 70er-Jahren mit ihrem Mix aus Soul, Folk, Softrock, euphorischen Klavierballaden und jazzigen Einsprengseln geprägt und entscheidend zur Akzeptanz von weiblichen Singer-Songwritern beigetragen. Unverständlich, aber bezeichnend für die nach wie vor männerdominierte Popbranche ist, dass die Musikerin in diesem Jahr fast vergessen ging. Ich hole dieses Versäumnis hier gerne nach und betone: Carole King ist nicht nur die grösste Songschreiberin des Pop, sie steht für mich auf gleicher Höhe mit Paul McCartney, John Lennon, Bob Dylan, Jagger/Richards, Paul Simon, Stevie Wonder, Brian Wilson, Elton John und Chuck Berry. Carole King, die Königliche.

Aretha Franklin You Make Me Feel Like A Natural Woman Kennedy Center Honors 2015 youtube

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen