Kunstparcours Von«Heitere Fahne» bis «weleweg»: 16 Appenzeller Künstlerinnen zeigen ihre Werke in Garagen, Gaststuben und Kellern Die Ausstellung «weiter gehen» des Festivals «Kleiner Frühling» bietet einen abwechslungsreichen Kunstrundgang durch Appenzell. Er führt hinter Türen, die sonst verschlossen sind und an Orte fernab der Touristenpfade.

Christina Genova 25.05.2021, 05.00 Uhr

«Heitere Fahne»von Luzia Broger hängt hoch über der Appenzeller Marktgasse.

Bild: Christina Genova

Die Krallen der Bärin sind rot lackiert. Sie flattert munter im Wind, hoch über dem geschäftigen Treiben in der Appenzeller Hauptgasse. Luzia Broger hat speziell für das Buch-Kunst-Festival «Kleiner Frühling» in Appenzell, das über Pfingsten in der Kunsthalle Ziegelhütte stattfand, ein neues Wappentier entworfen. Dessen Körper setzt sich aus einer verspielten Bildcollage in rot-weiss zusammen, in welcher sich weibliche und männliche Elemente versöhnen. High Heels gesellen sich zum Landsgemeindedegen; ein Bartträger mit Lindauerli gehört ebenso dazu wie die Flügelhaube der Innerrhoder Frauentracht. «Heitere Fahne» lautet der Titel des Werks.

Luzia Broger ist eine von 16 Appenzeller Künstlerinnen, die von den Kuratorinnen Agathe Nisple und Ursula Badrutt eingeladen wurden, eine Arbeit beizusteuern für den Kunstparcours «weiter gehen» im Dorfkern Appenzells. Die Künstlerinnen bekamen zwar eine Carte blanche für ihre ortsspezifischen Arbeiten, doch nahmen nicht wenige in ihren Werken den Anlass für die Ausstellung auf, den 30. Geburtstag des Stimm- und Wahlrechts für Innerrhoder Frauen.

Grabhügel und Trauerwände

In der Station von Agathe Nisple setzt Sandra Neff mit ihrem verspielten Mobile einen Kontrapunkt zur emotionalen Diskussion ums Innerrhoder Frauenstimmrecht.

Bild: Michel Canonica

Ganz direkt Bezug darauf nimmt die junge Szenografin Sandra Neff. Sie hat in Agathe Nisples Station einen Gedenkort eingerichtet. An zwei Wänden des ehemaligen Schopfs hängen Zeitungsartikel. «Trauerwände» nennt sie Agathe Nisple; sie legen Zeugnis ab von den emotionalen und kontrovers geführten Diskussionen rund ums Frauenstimmrecht in den Jahrzehnten vor dessen Einführung. Sandra Neff nimmt dem Thema durch ein Mobile aus transparenter Glasfolie die Schwere. Es ist in ständiger Bewegung und verändert je nach Lichteinfall seine Farbe.

Heiter und verspielt, das ist der Eindruck, der haften bleibt von diesem vergnüglichen und abwechslungsreichen Kunstrundgang, der hinter Türen führt, die sonst verschlossen bleiben, und an Orte fernab der Touristenpfade. In der ehemaligen Gastwirtschaft Eintracht der legendären Wirtin Rosa Herrsche sind die filigranen Kunstwerke von Verena Sieber-Fuchs ausgestellt.

Verena Sieber-Fuchs nennt ihre Installation «Grabhügel für die vergessenen Frauen von Appenzell Innerrhoden».

Bild: Michel Canonica

«Grabhügel für die vergessenen Frauen von Appenzell Innerrhoden» nennt sie ihre schimmernde und alles andere als todtraurige Installation. Zeiger oder Rädchen aus Uhrwerken, Glasperlen und anderen unscheinbaren, alltägliche Dingen setzt die Künstlerin mit feinen Drähten oder Silk zu edlen Objekten zusammen.

Regula Englers geheimnisvollen, melancholischen Fotos passen perfekt in das vornehme Säali des ehemaligen Restaurants.

Bild: Michel Canonica

Regula Engeler zeigt ihre verwunschenen, analogen Fotografien, die sie unter anderem mit der Lochkamera aufnimmt, ebenfalls in Säali eines ehemaligen Restaurants, einem festlichen «Tanzsaal» mit Kronleuchter und Parkettboden.

Caro Niederer hat die unscheinbare Garage in eine Kunstinstallation verwandelt.

Bild: Michel Canonica

Caro Niederer hat ihren temporären Ausstellungsraum in einer Garage gefunden. Sie hat sie sonnengelb ausgemalt und stellt überarbeitete Fotografien einer Modekollektion der Designerin Tanya Taylor aus. Diese liess sich für ihre Entwürfe von einer Ausstellung Niederers in New York inspirieren.

Gewichtige Sätze am Brunnengrund

«Die neuen Fragen nach den Antworten» lautet der Satz, den Vanja Hutter aus Bleifolie ausgeschnitten hat. Er liegt auf dem Boden des Brunnens am Appenzeller Landsgemeindeplatz.



Michel Canonica

Vanja Hutter hat sich für ihre Arbeit «Drei Gründe» drei Brunnen ausgesucht. Die gewichtigen Worte, die sie aus Bleifolie ausgeschnitten hat, sind auf dem Brunnengrund zu finden. Man kann sie nur lesen, wenn man innehält und sich über den Trog beugt. Es sind Sätze, die nachdenklich stimmen und nachhallen: «Die neuen Fragen nach den Antworten», lautet einer davon.

Karin Karinna Bühler unternahm Recherchen zur Geschichte der verlassenen ehemaligen Seilerei. Im Keller realisierte sie die Installation «weleweg».

Bild: Michel Canonica

Auch Karin Karinna Bühlers Recherchen fördern keine Gewissheiten, sondern Mutmassungen zutage. Sie vertiefte sich in die jahrhundertealte Geschichte eines verlassenen Hauses an der Sitter, wo sich zuletzt eine Seilerei befand. Auch eine Bäckerei und eine Mühle waren dort wohl einst untergebracht. Die Untersuchungen der Künstlerin kulminieren in einem Wort, das sie in einem der Kellerräume installiert hat: «weleweg» – was im Appenzellerdialekt «wahrscheinlich, wohl» bedeutet.