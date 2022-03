Beste Rendite am Kunstmarkt: junge Künstlerinnen

Kunstmarkt Schnellste Rendite für Risikofreudige: Werke junger Künstlerinnen Kunst von Frauen boomt. In den Museen sind sie endlich präsent und am Markt liefern sie die grossen Schlagzeilen und schnellen Gewinne. Doch haben die Künstlerinnen wertmässig Gleichstellung erreicht? Der Faktencheck. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 07.03.2022, 05.00 Uhr

Bewunderung für irreale Renditen: «Warm, Wet ‹n› Wild» der 30-jährigen Engländerin Flora Yukhnovich wurde am Mittwoch für 2,7 Mio. Pfund (3,59 Mio. Dollar) verkauft. Schätzpreis: 150 000–200 000 Pfund. Sotheby’s

Gewinne von mehr als tausend Prozent. Das gibt’s. Ein solches Investmentmärchen passierte der Künstlerin Flora Yukhnovich, erst 30-jährig. Beziehungsweise den Verkäufern ihrer Werke. Ihr Bild «I’ll Have What She’s Having» übertraf im Oktober 2021 die Schätzung von Sotheby’s um das Dreissigfache! Statt 60'000 bis 80'000 britische Pfund löste das üppige Gemälde mit abstrahierten Putten 2,5 Millionen Pfund (3,1 Millionen Dollar).

Die Performance von Yukhnovich überrascht selbst abgebrühte Insider. Im April 2020 erzielte ihr Auktions­debüt 20'000 Dollar und im Juni 2020 knackte sie mit «Pretty Little Thing» bereits die magische Millionenmarke. Caroline Lang, Chairman von Sotheby’s Schweiz, erklärt: «Die Art und Weise, wie Yukhnovich zeitgenössische Abstraktion und die Extravaganz des Rokokos verbindet, ist einzigartig.»

Doch mit lieblicher Süsse und vehementen Pinselstrichen allein lässt sich eine solche Superrendite nicht erklären. So krass der Fall Yukhnovich ist, er liegt im Trend. Denn wer heute den schnellen Profit sucht und das Risiko nicht scheut, kauft zeitgenössische, weibliche Kunst. Der «Artprice Contemporary Report 2021» rangierte bei den Aufsteigern erstmals vier junge Frauen auf den ersten vier Plätzen: Amy Sherald, die 2018 das offizielle Porträt von Michelle Obama malte, Flora Yukhnovich, die Anglo-Nigerianische figurative Malerin Joy Labinjo (Jahrgang 1994) und Emily Mae Smith, die ihren Auktionswert innert sechs Monaten vervierfachte.

Millionen für Frauenkunst gehören zur Show

Frauenkunst boomt. Nicht nur am Markt. Die diesjährige Biennale Venedig von Direktorin Cecilia Alemani wird ab Mai mehr Künstlerinnen als Künstler zeigen. Und 2022 kann sich kein Museum mehr leisten, ein rein männliches Programm zu zeigen.

Ist Parität also erreicht? Nein. Schon gar nicht, wenn man die Wertschätzung von Kunst in harter Währung übergreifender anschaut. Auf der Liste der 50 teuersten Kunstwerke aller Zeiten – angeführt von da Vinci mit 450 Millionen – findet sich immer noch keine Frau. Erst irgendwo weit hinten taucht die weibliche Rekordhalterin auf: Georgia O’Keeffe. Ihr «Jimson Weed/White Flower No. 1», versteigerte Sotheby’s 2014 für 44,4 Millionen Dollar. Aktuell kann man es in der Fondation Beyeler sehen.

Auktionsergebnis für Giorgia O'Keeffe bei Sotheby's. Screenshot Altorfer

Rang zwei hält Frida Kahlo. Im November 2021 vervierfachte sich ihr Auktionsrekord mit «Diego y yo» auf 34,9 Millionen Dollar. «Sie stahl bei der New Yorker Auktion allen die Show», erinnert sich Caroline Lang.

Sie stahl in New York allen die Show: Frida Kahlo (1907-1954). Ihr Selbstporträt «Diego y yo» vervierfachte im November 2021 ihren Auktionsrekord auf 34,9 Millionen Dollar. Sotheby’s

Apropos Show: Auffällig war bei der letzten Art Basel, dass die Galerien mehr Verkäufe von Künstlerinnen zu stolzen Preisen meldeten, etwa einstellige Millionenpreise für Louise Bourgeois und Joan Mitchell. Doch weil die Galerien stets nur die imagefördernden Rosinen bekannt geben, zeigen diese Meldungen nur das gestiegene Bewusstsein dafür, dass sich mit Künstlerinnen jetzt viel Publicity schaffen lässt.

Weltmeister am Markt sind weiterhin Männer

Öffentlich gemacht werden dagegen die Preise bei Auktionen. Schaut man sich die Hitliste im Art-Price-Report 2020 an, dann scheint alles so wie gehabt. Umsatzweltmeister sind Picasso, David Hockney und chinesische Klassiker. Erst auf Rang 17 folgt mit der US-Amerikanerin Joan Mitchell die erste Frau, auf Rang 19 die Japanerin Yayoi Kusama. Letztere schaffte 2021 den Sprung in die Top Ten – als erste Frau überhaupt. Ihre Kürbisbilder und -­plastiken erzielten 146,3 Millionen Dollar Auktionsumsatz, rechnet Christie’s vor. Das seien 30 Prozent mehr als geschätzt und eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um satte 44 Prozent.

Umsatzrekord 2021: Yayoi Kusama (*1929) schaffte es in die Top Ten der umsatzstärksten Künstler. Ihr «Pumpkin» erzielte an der Auktion im Dezember 2021 in Hongkong 7,1 Millionen Dollar. Christie’s

Kunst von Frauen war 2021 halb so teuer wie Männerkunst

Doch auch eine Kusama macht noch keine Gleichstellung. Christie’s hat für CH Media vierzehn der wichtigsten Auktionen bei den führenden Häusern (Christie’s, Sotheby’s, Philipps) von April bis Juli 2021 ausgewertet. Unter den 100 teuersten Künstlern waren 14 Frauen (14 Prozent). Unter allen 800 gehandelten Kunstschaffenden waren 141 Frauen (17,6 Prozent). Immerhin. Aber die Ernüchterung folgt: Diese 17,6 Prozent weibliche Kunst erzielten nur 8 Prozent des Gesamtumsatzes von 1,8 Milliarden Dollar. Oder klar ausgedrückt: Kunst von Frauen war 2021 halb so teuer wie die von Männern.

«Man arbeitet bei den Auktionshäusern daran, das historische Ungleichgewicht auszugleichen», schreibt Caroline Lang von Sotheby’s. Es gehe vorwärts, ist sie überzeugt: «Der Mei Moses Index von Sotheby’s verzeichnet, dass die Preise für Künstlerinnen in den letzten fünf Jahren um 32 Prozent gestiegen sind und damit das Wachstum für männliche Künstler um 29 Prozent übertroffen haben.» In der zeitgenössischen Kunst habe das Umsatz-Wachstum für Künstlerinnen in den letzten fünf Jahren gar 66 Prozent betragen, bei den Männern 17 Prozent.

Die Klassikerinnen zeigen eine gute Performance, weil die Museen diese Künstlerinnen wieder ins Rampenlicht rücken. Christie’s nennt drei Beispiele: Joan Mitchells Werk «Untitled» von 1977, das in abstrakter Form die Linde vor ihrem Atelier in Südfrankreich thematisiert, erzielte 12,4 Millionen Dollar, Vija Celmins’ «Untitled (Ocean)» 7,7 Millionen. Und erinnern Sie sich an die Ausstellung von Lee Krasner letztes Jahr in Bern? Eines ihrer abstrakten Werke wurde im Mai 2021 für 7,2 Millionen Dollar verkauft. Wer also Glück oder Mut hatte und Klassikerinnen vor Jahren – günstig – kaufte, kann sich freuen. Ein Wiederverkauf bringt nun ein Mehrfaches.

Wiederentdeckt: Joan Mitchell (1925-1992). Ihr Gemälde Untitled von 1977 wurde im Mai 2021 für 12,4 Millionen Dollar versteigert. Christie’s

Der Hype um junge Künstlerinnen an den aktuellen Auktionen

Für die aktuellen Frühjahrsauktionen in London und New York promoten die Auktionshäuser wieder Kunst von jungen Frauen. Die Tipps von Christie’s: Jadé Fadojutimi (*1993), Sarah Hughes (*1981) und Issy Wood (*1993). Caroline Lang empfahl, bei der Sotheby’s Auktion am 2. März auf «Warm, Wet’n’Wild» von Flora Yukhnovich, zu achten. Schätzpreis 150'000 bis 200'000 britische Pfund. Gekauft wurde es nach turbulentem Bieter­gefecht für 2,7 Millionen Pfund. Und bei Christie’s löste tags zuvor ihr «Tu vas me faire rougir (You’re going to make me blush)» in Hongkong 1,9 Millionen Pfund (2,55 Millionen Dollar). 534 Prozent über dem Schätzwert!

Auktionsergebnis für Flora Yukhnovich bei Christies am 1. März. Screenshot Altorfer

Das sind grandiose Schlagzeilen. Allerdings aus der High-Risk-Abteilung. Doch man erwartet, dass Kunst von Frauen generell weiter aufholt und besser performt. Bei Anteilen von bisher um die zehn Prozent am Marktumsatz ist das aber auch leicht möglich.

