Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer zum 1. August: Heil dir Helvetia Rütlischwur hin, Tells Apfelschuss her: In diesem Jahr - 50 Jahre nach Annahme des Frauenstimmrechts - gehört das 1. August-Bild der Helvetia. Nicht der müden auf dem Basler Münsterplatz, nicht der braven auf dem Münz, sondern einer so stolzen wie seltsamen Miss Schweiz. Sabine Altorfer 01.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Freiheit (Helvetia» betitelte Arnold Böcklin (1827-1901) das Bild und gab damit die Interpretation vor. Tempera und Öl auf Fichtenholz, 96 x 96 cm, Kunsthaus Zürich, Leihgabe der Nationalgalerie Berlin, 1983 Kunsthaus Zürich

«Heil dir Helvetia» sang die Schweiz einst bei der alten Nationalhymne. Zum 1. August holen wir die Mutter der Nation aus der Versenkung. Barbusig und entrückt von den alltäglichen Niederungen sitzt sie auf einem Berggipfel, ein Wolkenmeer ihr zu Füssen, sanftblau und ungetrübt der Himmel. Munter weht einzig das rote Tuch, den Bogen ihres reinweissen Körpers betonend und die statische Langeweile der Symmetrie störend. Palmzweig und Adler, Machtzeichen einer friedvollen Königin, präsentiert sie steif und stolz.

Doch statt einer Krone hat ihr der Maler eine phrygische Mütze aufgesetzt, die in der Kunst Odysseus und die Amazonen trugen und deren Rot an die Jakobinermütze der Französischen Revolution erinnert. Sie gleicht mehr der französischen Marianne als der eidgenössischen Helvetia, die meist mit Schild oder Früchten und bodenständig dargestellt wird. Wen wunderts also, dass ihr Schöpfer Arnold Böcklin, der Symbolist und Malerstar der Stunde, mit diesem Entwurf von 1891 für eine Gedenkmedaille nicht zum Zug kam.

Toteninsel - Frühling - Amor

Symbolismus nennt man den Stil, in dem Böcklin malte und wie er seine Themen anpackte. Ob Amor, Frühling oder die Pest: Böcklin schuf Gemälde voller offener und verschlüsselter Symbole. Das wohl berühmteste Gemälde von ihm ist die Toteninsel, die er in mehreren Versionen malte. Das so düstere wie verheissungsvolle Gemälde inspirierte Sergei Rachmaninow 1909 zu einer Sinfonie. Bild und Musik sehen und hören Sie hier.

Eine Übersicht über das Werk von Arnold Böcklin liefert Wikiart: https://www.wikiart.org/de/arnold-bocklin/all-works#!#filterName:all-paintings-chronologically,resultType:masonry

Sabine Altorfer, AZ-Kulturredaktorin Chris Iseli

Die Autorin:

Sabine Altorfer war bis Ende November Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung - passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder Werken, die sie besonders mag.