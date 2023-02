Bildbetrachtung: Wie schön darf ein Kriegsbild sein?

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Wie schön darf ein Kriegsbild sein? Der Schweizer Maler Félix Vallotton zweifelte, ob er dem Thema Krieg künstlerisch gewachsen sei. 1915 malte er den Schrecken des Ersten Weltkrieges als Explosion von Farben. Schön und schrecklich zugleich. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 05.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Felix Vallotton, «1914, paysage de ruines et d'incendies» von 1915, Öl auf Leinwand, 115.2 x 147 cm. Kunstmuseum Bern

Rosa-gelb-orange strahlt das Gemälde durch den Raum. Licht- und Farbexplosionen vom Schönsten! Doch der Eindruck des Prächtigen wandelt sich beim Näherkommen in Schrecken. Denn hier ist Krieg. Die Landschaft, das Haus vorne und eine Ortschaft im Hintergrund brennen, Scheinwerfer durchschneiden wie Messer den Rauch. Diese Kriegsapokalypse gemalt hat der schweizerisch-französische Maler Félix Vallotton 1915. Der Erste Weltkrieg tobte.

Vallotton, bereits 50-jährig, war nicht eingezogen worden. Aus seiner Fantasie und gespeist von Nachrichten entstand «1914, paysage de ruines et d’incendies». Er schrieb: «Ich versuche, (...) etwas wie einen Albtraum des Krieges, aber ich habe Angst, in eine Art romantische Leichtigkeit umzukippen». Vallotton spricht hier eine Grundfrage der Künste an: Darf Grauenhaftes in Bildern oder Gedichten ästhetisch dargestellt sein? Und müssen wir es uns als Betrachterinnen verbieten, die gelben Farbspritzer im schwarzen Rauch schön wie Goldstücke zu finden?

Félix Vallotton

1965 in Lausanne geboren, 1925 im französischen Neuilly gestorben, aber Félix Edouard Vallotton lebte hauptsächlich in Paris. Als 16-jähriges Talent kam er erstmals in die Kunst-Hauptstadt, dort bildete er sich aus, gehörte dank der Heirat 1899 mit Gabrielle Rodrigues-Henriques aus der Kunsthandelsfamilie Bernheim bald zur Pariser Bourgeoisie. Seine radikalen Holzschnitte, starkfarbigen aber streng konturierten Porträts und Gesellschaftsszenen, seine Landschaften, skulptural gemalten Frauenakte und süffigen Sonnenuntergänge der normannischen Küste wurden zu seinen Markenzeichen. Heute gehört Vallotton zu den teuersten Schweizer Künstlern. Einen Überblick zu Leben und Werk gibt dieses Video in drei Minuten:

youtube

Kunst und Krieg

Das Thema Krieg beschäftigte nicht nur Félix Vallotton. Das Kunstmuseum Winterthur zeigt noch bis zum 12. Februar die Schau «Kunst und Krieg». Einen Einblick gibt dieses Video des Museums.

Kunstmuseum Winterthur youtube

Die Autorin Chris Iseli Sabine Altorfer Sie war bis Ende November 2020 Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung – passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder zu Werken, die sie besonders mag.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen