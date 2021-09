Bildbetrachtung: Wer bei Corona nur ans Virus denkt, liegt falsch

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Wer bei Corona nur ans Virus denkt, liegt falsch Was erregt unsere Aufmerksamkeit im Museum? Manchmal ein Titel. «Corona IX» liess mich die Zeichnung der Basler Künstlerin Franziska Furter näher erkunden. Sie vereint Physik, künstlerisches Tüfteln und Schönheit. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 19.09.2021, 05.00 Uhr

«Corona IX» heisst die Zeichnung von Franziska Furter. Sie ist aber virusfrei! Blatt: 151 x 125.5 cm; Tusche; 2012. 2015 vom Kunstmuseum Basel angekauft. Bild: Martin P. Bühler / Kunstmuseum Basel

«Corona IX» heisst dieses Blatt. Nein, es ist weder eine künftige Variante noch eine Verhübschung des grassierenden Virus. Aber zugegeben, es war der Virusname im Titel, der mich im Kunstmuseum Basel stutzen liess. Auch dass das grosse Blatt in der Ausstellung «Schatten» hing, schien zu passen. Aber wie so oft in der Kunst darf man sich nicht auf den ersten Gedanken verlassen.

Die Basler Künstlerin Franziska Furter, 49, schuf die Serie «Corona» schon 2012 und bezog sich auf die physikalische Definition von Corona als «kreisförmige Lichterscheinung in der Erdatmosphäre». Und zudem auf den Kreis als perfekte Form. Mit Tusche zog Furter einen Kreis auf Wasser, gab Lauge dazu, die auflösend wirkt, und schuf sanft rührend aus dem Kreis dieses wundersam räumliche Gespinst.

Die Linien sind mal dicker, mal dünner, nie ganz konzentrisch, sondern sich berührend oder gar überschneidend, sodass unser Auge tatsächlich meint, ein halbtransparentes, schwebendes Konstrukt zu erblicken. Welche Schönheit!

Franziska Furter hat ihre Kunstkarriere als Zeichnerin gestartet. Heute ist sie multimedial unterwegs, ja selbst eine Zusammenarbeit mit einer Modedesignerin wagte sie in diesem Frühjahr. Das Kleid, das die Künstlerin auf diesem Foto trägt, integriert Zeichnungen von ihr.

«Corona IX» stammt von 2012. Was aber macht Franziska Furter, die heute in Basel und Berlin lebt, aktuell? Das Video zeigt neuere Arbeiten von Franziska Furter. Sie sind – zusammen mit Werken von vier Künstlerfreunden und Künstlerfreundinnen – bis zum 23. Oktober in der Galerie Lullin + Ferrari in Zürich zu sehen.

Die ganze Serie der «Corona»-Blätter finden Sie auf der Homepage von Franziska Furter. https://www.franziskafurter.com/new-gallery/rfccsr1ghtta7nk8yrr62lvj4tgqsz

Die Ausstellung «Schatten. Abbild und Inszenierung» im Kunstmuseum Basel dauert bis 26. September.

