Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Wenn eine Malerin sich mit 80 selbst nackt malt Alt und nackt gemalt: Das ist in der Kunst wie in unserer auf jugendliche Schönheit getrimmten Gesellschaft ein offensichtlicher Widerspruch. Aber nicht für Alice Neel, die grosse US-amerikanische Porträtmalerin. Sabine Altorfer 18.04.2021, 05.00 Uhr

Alice Neel porträtierte Hunderte Menschen, viele aus der Unterschicht und einige in diesem blau-weissen Sessel. Sich selbst nur zweimal. 80-jährig und endlich anerkannt, vollendete sie dieses berührende Selbstporträt. National Portrait Gallery/Estate Of Alice Neel / Aargauer Zeitung

Nackte Frauen gibt es unzählige in den Museen. Diese ist anders. Alt und ungeschönt zeigt sich Alice Neel (1900–1984). Der Körper ist behäbig geworden, Schultern, Brüste und Bauch hängen, die Oberschenkel liegen müde auf dem Sessel. Mit wenigen blauen Konturen hat Neel den Körper umrissen, die Haut warm weisslich-braun ausgestrichen, die Schatten gelb und grün modelliert. Seht, so bin ich, scheint sie zu sagen.

Wir schauen sie gerne und ohne Hemmungen an. Und sie scheinbar uns. Aber ihr wacher Blick durch die klare Brille gilt sich selbst im Spiegel, um sich zu malen. Pinsel und Wischtuch zeugen davon. Mit 75, hat Alice Neel dieses Selbstbildnis angefangen, aber erst fünf Jahre später, 1980, vollendet. «Die Backen wurden immer zu pink», erklärte sie. Das Gesicht ist sorgfältig ausgearbeitet, wie oft bei Neels mittlerweile berühmten Porträts. Ob Nachbarskinder und arme Leute im New Yorker Viertel Spanisch Harlem, wo sie Jahrzehnte in Armut lebte, oder bei Porträts von Prominenten, sie suchte stets die Seele mit zu malen.

Alice Neel im Video und Museum

Hören Sie Alice Neel selber zu. In diesem Video von 1978 erzählt sie über ihr Leben und ihre Arbeit. Und wie sie immer versucht, den Zeitgeist und das Wesen der Porträtierten zu erfassen.

Alice Neel erzählt. Youtube

Aktuell zeigt das MET, das Metropolitan Museum in New York eine grosse Retrospektive über Alice Neel unter dem Titel «People Come First» - das Museum har darüber ein Video ins Netz gestellt, das Einblick in Neels Gesamtwerk ermöglicht.

Alice Neels Bilder aktuell im MET. youtube