Bildbetrachtung: Wenn der Strick reisst

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Wenn der Strick reisst Sechs Fässer und ein Spanngurt: die Idee für die Skulptur von Jose Dávila ist einfach – aber symbolträchtig. Denn was passiert, wenn dieser oder andere Stricke reissen? Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 21.08.2022, 05.00 Uhr

Hält das fragile Gleichgewicht? «The rope sometimes bursts», titelt und droht der Künstler Jose Dávila. Zu sehen sind seine prekären und symbolträchtigen Arbeiten im Haus Konstruktiv in Zürich bis 11. September. Agustin Arce / Aargauer Zeitung

Die sechs Fässer des mexikanischen Künstlers Jose Dávila hängen an der Wand, gehalten nur von einem Spanngurt – so wie man Ladungen auf Lastwagen festzurrt. Doch der Titel des Werks droht: «The rope sometimes bursts», das Seil reisst irgendwann. Dann würden die Fässer herunterfallen, unkontrolliert wegrollen und selbst wenn sie leer sind (was ich aus den offenen Deckeln schliesse) weitere der fragil aufgetürmten, schwergewichtigen Werke Dávilas im Haus Konstruktiv in Zürich umstürzen lassen. Ungemütlich also davorzustehen – aber anregend.

Denn wie überlisten wir die Schwerkraft? Wie sichern wir uns gegen Erdbeben und andere Erschütterungen? Und was war wohl in den gebrauchten Fässern? Öl oder Benzin oder Unterschiedliches, wie das die Farben rot, schwarz und weiss suggerieren? Das sind zentrale Rohstoffe, ihre Förderung und Verteilung schienen gesichert. Nun sind Verbindungen geplatzt und die Weltlage aus dem Gleichgewicht. Ob Dávila dieser Interpretation zustimmen würde?

Wenn das Seil reisst, dann rumpelt es im Säulensaal im Haus Konstruktiv. Denn Jose Dávila baut aus Steinen, Betonblöcken und allerlei Fundsachen Skulpturen, die bei Ruhe ihr Gleichgewicht halten, doch bei einem Stoss oder einer Erschütterung einstürzen. Das könnte schmerzhaft werden, wenn man zu nahe dran steht.

Der Säulensaal im Haus Konstruktiv Zürich. Sabine Altorfer

Jose Dávila

Er ist 1974 in Guadalajara, Mexiko, wo er heute lebt und arbeitet. Die Ausstellung Memory of a Telluric Movement im Haus Konstruktiv ist die erste umfassende Ausstellung des Künstlers in der Schweiz. Im Blatt, das im Museum aufliegt, heisst es über seine Arbeitsweise: «Jose Dávila interessiert sich für Raum und Masse sowie für mathematische Gesetze und physikalische Phänomene. Und so gehört das Spiel mit Schwerkraft und scheinbarer Schwerelosigkeit, mit Statik und Dynamik, Spannungs- und Kompressionskräften sowie jenen labilen Momenten, bevor etwas zusammenfällt, zu den Charakteristika seines Schaffens. Hinzu kommt die Einbeziehung natürlicher und industriell gefertigter Materialien; aus deren Gegenüberstellung entstehen poetische Werke, die ebenso sinnlich fesselnd wie strukturell ausformuliert sind.» Sabine Schaschl, Direktorin im Haus Konstruktiv, gibt in diesem Video einen guten Überblick über die Schau von Jose Dávila:

Die Autorin Chris Iseli Sabine Altorfer Sie war bis Ende November 2020 Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung – passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder zu Werken, die sie besonders mag.

