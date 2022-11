Bildbetrachtung: Wen interessiert Theater?

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Wen interessiert Theater? In Paris 1865 ist das Theater voll, voller einfacher Bürger. Das zumindest zeigt Honoré Daumier 1865. Auf erstaunlich sympathische Weise für einen, der mit scharfen Karikaturen berühmt wurde.. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 20.11.2022, 05.00 Uhr

Honoré Daumier, Pause im Théâtre Français, um 1865. Schwarze Kreide, Feder, Aquarell, Lavierung und Gouache auf Papier, 24,7, x 32,7 cm Sammlung Oskar Reinhart Am Römerholz

Ob in der Eisenbahn, im Gericht oder auf den Pariser Strassen: Honoré Daumier (1808–1879) war ein scharfer Beobachter und Kritiker in Frankreich zwischen Revolution, Monarchie und Republik. Mit Karikaturen von Adel und Advokaten, Emporkömmlingen und Politikern hatte er Erfolg – und wurde öfters verklagt.

In dieser Aufführung im Théàtre français um 1865 sitzen nicht Oberschichtler (trotz Zylinder), sondern ärmliche Bürger und kleine Angestellte. Daumier war einer von ihnen. Er zeigt sie neugierig und diskussionsfreudig, mit scharf gezeichneten Falten in Gesicht und Kittel, hell beleuchtet. Nur einer schläft und nur einer hat seinen Stuhl verlassen. Der Beobachter Daumier selbst, vermutet man im Katalog der Sammlung Reinhart am Römerholz Winterthur, der das Werk gehört.

Mit Sympathie zeichnete Daumier die Männer aus dem Volk. Als Irrenhaus stellte er dagegen Politik und und Verwaltung dar.

«Le Charenton ministériel», das ministerielle Irrenhaus, erschienen in der Zeitschrift «La Caricature» Wikimedia

Daumier war auch in der Schweiz populär

Werke von Honoré Daumier finden sich in vielen Schweizer Sammlungen. Das ist nicht weiter verwunderlich – er war berühmt für seine scharfe Feder und er war ungemein fleissig. Daumiers Œuvre ist gewaltig, es umfasst vor allem grafische Blätter: allein 4000 Lithografien und 1000 Holzschnitte hat er geschaffen, die in grosser Auflage verkauft wurden.

Honoré Daumier, ca 1850. Wikimedia

Einige davon, aber Zeichnungen und Gemälde kaufte der Winterthurer Sammler Oskar Reinhart. Erwähnenswert ist auch der grosse Bestand an grafischen Blättern im Kunstmuseum Basel, einen grossen Teil davon findet man in der online-Sammlung.

Die Autorin Chris Iseli Sabine Altorfer Sie war bis Ende November 2020 Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung – passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder zu Werken, die sie besonders mag.

