Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Was ein Auto im Kunstmuseum zu suchen hat Die Natur ist mächtig. Stärker als der Mensch und seine zivilisatorischen Errungenschaften und Erfindungen. Das ist eine der Botschaften des 80-jährigen Jimmie Durham. Hier triffts ein Auto. Sabine Altorfer 11.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jimmie Durhams von einem Stein getroffener VW Käfer ist Teil der Ausstellung «Potential Worlds 2: Eco-Fictions» im Migros Museum Zürich (bis 9. Mai). Sein Titel: «Alpine Substance on Wolfsburg Construction». Lorenzo Pusterla / Migros Museum

Hoppla! Was ist denn da passiert? Gehört das Foto nicht eher in die Rubrik «Blaulicht» als zur Kunst? Doch dieses Unfallauto steht im Migros Museum, «Alpine Substance on Wolfsburg Construction» nennt Jimmie Durham, 80, das Werk von 2007. Es ist eher untypisch für ihn, bekannt wurde der US-Aktivist für indigene Völker und Schriftsteller, der sich selber als Cherokee bezeichnet, mit verfremdeten Tierskulpturen. Doch die Natur und die Zivilisation prallen auch hier buchstäblich aufeinander.

Der riesige Findling hat das Dach des Autos eingedrückt, sonst scheint der glänzende Lack nicht angekratzt. Durham hat mit dem VW Käfer ein Auto mit einem tierischen Namen, viel Nostalgiepotenzial und reizenden runden Formen gewählt. Und natürlich muss es eine Signalfarbe tragen. Der Stein ist übrigens echt. Das knallige Werk erinnert hierzulande zudem an einen realen Unfall: 2006 wurde ein deutsches Ehepaar am Gotthard in seinem VW von einem Steinschlag tödlich getroffen.

Jimmie Durham, der Kunstaktivist

Jimmie Durham hatte 2017 eine Einzelausstellung im Migros Museum für Gegenwartskunst in Zürich. Der Künstler, der seit 1994 in Berlin und in Neapel lebt, schuf dafür eine Reihe von Tierskulpturen – er kombinierte die Schädel der grössten europäischen Tierarten mit Körpern aus Balken, Metallstangen und Blechen, Textilien und Plastikfolien. Hier finden Sie die bebilderte Werkliste: https://migrosmuseum.ch/ausstellungen/jimmie-durham/werk-liste

Und dieses Video gibt einen Eindruck von der damaligen Vernissage der Ausstellung