Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Warum ein Heuhaufen für grosse Kunst taugt Dutzendfach hat Claude Monet Heuhaufen gemalt, sie sie sind so berühmt und ebenso teuer wie seine Seerosen. Aber nicht die Schönheit der meules, wie sie auf französisch heissen, hat ihn gelockt. Sabine Altorfer 14.03.2021, 05.00 Uhr

Inbegriff impressionistischer Malerei: die Heuhaufen (meules, haystacks) von Claude Monet. Hier das Exemplar aus Boston von 1891, 65,4 cm x 92,4 cm.. Museum of Fine Arts, Boston

Das ist der berühmteste Heuhaufen der Welt. Genauer: Es ist einer von Dutzenden der berühmten «meules» von Claude Monet. Nicht das banale Sujet hat den Maler primär interessiert, sondern die Tatsache, dass ihm diese dicht stehenden, mit Heu gedeckten Weizengarben in der Nähe seines Hauses in Giverny bei jedem Besuch wieder anders erschienen. Je nach Licht und Wetter. Er malte sie im Sonnenauf- und -untergang, mit Schnee, Raureif oder auf dem kahlen Feld, bei Nebel oder im warmen Herbstlicht. Man kann diese Serien – mal mit einem, mal mit zwei der Haufen und je unterschiedlichem Hintergrund, entstanden vom Spätsommer 1888 bis Frühjahr 1891 – als Lehrstücke des Impressionismus verwenden.

Dieses Exemplar malte Monet an einem frühen Morgen. Auf die Hecke im Hintergrund wie auf dem Getreidehaufen zaubert die tiefstehende Sonne goldene Schimmer. Aber das Licht ist noch kalt, so mischt sich kühles Rosa in das warme Gelb, und der Schatten erscheint blau und lang. Locker und bewegt ist der Farbauftrag, die Konturen leicht unscharf, und die Pappeln im Hintergrund sind nur angedeutet.

Hier finden Sie weitere Heuhaufen

Die «meules» von Claude Monet sind über die ganze Welt zerstreut. Die meisten hängen in Museen, wenige sind in Privatbesitz und entsprechend teuer. Beim Auktionshaus Sotheby's ist ein «Heuhaufen im Sonnenlicht» 2019 für sagenhafte 110,7 Millionen Dollar versteigert worden. Damit handelt es sich bei dem Bild nach Angaben von Sotheby's um das wertvollste jemals versteigerte Gemälde des Franzosen. Den nächstgelegene Original-Heuhaufen finden Sie übrigens im Kunsthaus Zürich. Und wenn Sie sich gerne die «meules» im (fast) kompletten Überblick anschauen wollen, Sie finden Sie hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Meules