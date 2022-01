Bildbetrachtung: Vorfreude auf das Kunstjahr 2022

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Vorfreude auf Heidi Bucher und das Kunstjahr 2022 Die Programme der Museen fürs neue Jahr sind veröffentlicht, es wird spannend. Besonders freue ich mich auf die Retrospektive von Heidi Bucher im Kunstmuseum Bern. Endlich, endlich mal ein Überblick über diese grandiose Raum- und Textilkünstlerin. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 09.01.2022, 05.00 Uhr

Raumgreifend im wahrsten Sinn des Wortes. Heidi Bucher hat 1988 das Glasportal der einstigen Psychiatrischen Klinik in Kreuzlingen ausgekleidet und gehäutet. So bannte und befreite sie die Vergangenheit und schuf Raumskulpturen, die bis heute berühren. Das Bild stammt von der aktuellen Ausstellung im Haus der Kunst in München. Bild: Markus Tretter / Haus der Kunst

Darauf können wir uns 2022 freuen! Auf die Retrospektive von Heidi Bucher (1926- 1993). Erstmals sind ihre Hauptwerke, auch solche Raumhäutungen, im Überblick zu sehen: im Frühling in Bern, später in Susch. Ab den 1980ern war Heidi Bucher unter Feministinnen berühmt, in den Museen wollte Mann nicht viel von ihr wissen. Denn Textiles, kombiniert mit Mode und Performance schien vielen (noch) nicht kunstwürdig.

Heidi Bucher absolvierte in Zürich die Modefachklasse, experimentierte im Kalifornien der 1970er mit tragbaren Kunststoffskulpturen und fand nach der Rückkehr in die Schweiz in den Häutungen von Möbeln und Räumen ihr perfektes Instrument. Sie kleidete auch das Glasportal im Sanatorium Kreuzlingen, einst psychiatrische Klinik, mit Gaze aus, bestrich es mit flüssigem Latex und Perlmutt. Dann riss und zog sie diese Haut als Ganzes ab, wie um die Räume von Vergangenem und Zwängen zu befreien. Die so luftigen wie fragilen Gebilde repräsentieren die Räume und Buchers Befreiung von ihnen.

Heidi Bucher bei der Häutungsarbeit. 1978, als sie als ersten ganzen Raum das «Herrenzimmer» in ihrem Winterthurer Elternhaus in eine autonome Skulptur verwandelte. Bild: Hans Peter Siffert/Estate of Heidi Bucher

Die erste Station der Retrospektive Heidi Bucher (* 1926 Winterthur, † 1993 Brunnen) war das Haus der Kunst in München, sie läuft dort noch bis zum 13. Februar. Das Museum stellt der Ausstellung ein Zitat Buchers voran: «Räume sind Hüllen, sind Häute. Eine Haut nach der andern ablösen, ablegen: Das Verdrängte, Vernachlässigte, Verschwendete, Verpasste, Versunkene, Verflachte, Verödete, Verkehrte, Verwässerte, Vergessene, Verfolgte, Verwundete.»

Ein Video bietet einen Rundgang durch die Ausstellung in München und einen Vorgeschmack auf Bern (Kunstmuseum, 8. April bis 7. August 2022).

