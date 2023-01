Bildbetrachtung von Sabine Altorfer: verfemte Schönheit

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: verfemte Schönheit Anita Rée startete in den 1920er-Jahren eine glänzende Künstlerinnen-Karriere in Hamburg. Doch die Nazis zerstörten ihr Leben und viele ihrer Werke. Dieses Bild hat zufällig überlebt, in Basel ist es zu sehen. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 15.01.2023, 05.00 Uhr

Anita Rée (1885–1933): «Weisse Nussbäume», 71,2 × 80,3 cm, Öl auf Leinwand. Das Bild war nach 1938 verschollen, tauchte 2011 wieder auf, 2013 konnte es die Kunsthalle Hamburg kaufen. Elke Walford/bpk

Dieses Gemälde mit seiner weissen Kühle wirkt magisch. Trotz der farblichen Reduktion und der Schärfe von Formen und Licht. Die gekurvte Brücke ist frech angeschnitten, die Häuser sind kubisch reduziert, aber leicht schief, und die winterkahlen Bäume überragen alles mit Ästen, die zu einem Netz verflochten sind. Das Bild leuchtet und überstrahlt in seinem reinen Weiss grössere und buntere Werke in der Ausstellung «Zerrissene Moderne» im Kunstmuseum Basel über entartete Kunst.

Ist es ein Traum- oder ein Alptraumbild? Nein, die coole Interpretation von Realität. Gemalt hat es Anita Clara Rée, zwischen 1920 und 1925 in Positano. Für die Hamburger Kaufmannstochter war es die glücklichste Zeit ihres Lebens. Nach ihrer Rückkehr 1926 brachten ihr solche neusachlichen Italienbilder Anerkennung und Aufträge ein. Doch der bekennenden Protestantin machten die Nazis bald jüdische Familienwurzeln zum Vorwurf. Anita Rée zog sich nach Sylt zurück und beging 1933, 48-jährig, Selbstmord.

Anita Clara Rée

Das Werk «Weisse Nussbäume» der Hamburger Künstlerin wird in der Ausstellung «Zerrissene Moderne. Die Basler Ankäufe «entarteter» Kunst gezeigt (bis 19. Februar). Das Werk – keines von ihr – stand aber je auf einer der Einkaufslisten des Museums in den 1930er-Jahren. Aber die Schau ist ja breiter gedacht. Sie dokumentiert so spannend wie fundiert, was mit Kunst, Künstlerinnen und Künstlern während der Diffamierung durch die Nationalsozialisten geschah: Die Ausgrenzung, die Entfernung aus den Museen, die Diffamierung (der kopierte Katalog der Münchner Ausstellung «entartet» ist voll des Hohns und der Geringschätzung), die Berufsverbote, Deportationen, Konzentrationslager... Aber gleichzeitig nutzten die Nazis «die verwertbaren Werke», um damit Geld, Devisen, zu organisieren. Das Kunstmuseum Basel kaufte. Zweimal. Das ist der Hauptteil der Ausstellung.

Ein Kapitel der Basler Schau aber, gehört jenen Künstlerinnen und Künstlern, deren Karriere erst am Anfang stand. Ihre von den Nazis beschlagnahmten Werke wurden meist als wertlos zerstört – ihre Schöpfer gingen dadurch vergessen, ihr Leben und ihre Laufbahn war zerstört. In diesem Ausstellungsteil finden wir das Werk «Weisse Nussbäume» von Anita Clara Rée. Das Werk hatte die Künstlerin Freunden geschenkt, nach deren Flucht 1938 galt es als verschollen, bis es bei einer Auktion 2011 wieder identifiziert wurde. Seine Provenienz ist im Booklet der Basler Ausstellung aufgezeichnet, die langjährige Lücke ist mit [...] gekennzeichnet: «1935 Friederike Frieda und Dr. Ernst von der Porten, Hamburg/Zürich/Brüssel/ Südfrankreich, Vermächtnis der Künstlerin; [...]; Privatsammlung, Belgien; 14.–15.10.2008 Auktion, Campo & Campo, Antwerpen, Los 83; 14.–15.10.2008 Jean-Ange Van Innis, Belgien; 25.11.2011 Auktion Nr. 190, Auktionshaus Grisebach G.m.b.H., Berlin, Los 226, zurückgezogen; 23.06.2012 Auktion, Beurret & Bailly, Antwerpen, Los 366, Verkauf nach gütlicher Einigung mit Alleinerbe und Enkel von Frieda von der Porten; 23.06.2012 Le Claire Kunst, Hamburg; 06.06.2013 Hamburger Kunsthalle.»

In der Kunsthalle Hamburg fand 2017/2018 erstmals eine umfassende Schau über Anita Rée statt. Dazu erschien auch ein Katalog mit ihrem nachdenklichen Selbstporträt von 1930 auf dem Umschlag.

Die Autorin Chris Iseli Sabine Altorfer Sie war bis Ende November 2020 Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung – passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder zu Werken, die sie besonders mag.

