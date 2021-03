Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Tulpen aus Amsterdam Was ist Ihr Symbol für den Frühling? Sind es schon die ersten Krokusse oder erst die spät blühenden Kirschbäume. Für mich sind es Tulpen, in der Malerei blühen sie zu Tausenden - besonders schön bei Jacob Marrel. Sabine Altorfer 28.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Tulpen aus Amsterdam: Im Rijksmuseum gibt es eine reiche malerische Tulpenernte. Dieser Prachtstrauss von Jacob Marrel, der Hunderte von Tulpen gezeichnet und gemalt hat, stammt von 1634 und ist 40,3 mal 31 Zentimeter klein. Rijksmuseum Amsterdam

Tulpen sind heute Massenware, Millionen werden schon ab dem Winter verkauft, in unseren Gärten öffnen sich jetzt die ersten Knöpfe. Nach Europa kamen die Tulpen um 1555. In Holland gab es um 1600 eine enorme Spekulation um sie, 1637 platzte die Handelsblase. Doch die Tulpenliebe und die Zucht trieben munter weiter, in der Malerei erlebte sie eine Hochblüte.

Es gab gar Spezialisten dafür – wie Jacob Marrel (1614–1681). Der deutsche, in Utrecht ausgebildete Maler schuf ein Buch mit Porträts von Tulpen und üppige Stillleben wie dieses von 1634. In voller Blüte, auf dem Höhepunkt ihres kurzen Lebens zeigt er die wertvollen zweifarbigen Tulpen, arrangiert in einem edlen metallenen Gefäss auf Vogelfüssen. Rote und weisse Blüten rahmen im kompakten Strauss goldene und gelbliche Töne. Das Grünzeug, die Wand und der Tisch in gebrochenen Tönen bilden den Resonanzraum für die Farben. Der tote Frosch und die Schnecke, die an den Blumen frisst, erinnern an die Vergänglichkeit des Lebens.

Albumblatt von Jacob Marrel: Zwei Tulpen mit Muschel und Fliegen, Titel: Minerva / Orrienthal, 1639 Rijksmuseum Amsterdam

Malerische Forschungsarbeit

Auch im Rijksmuseum Amsterdam wird das Album von Jacob Marrel mit Tulpenstudien aufbewahrt. Er zeichnete mit Bleistift vor, malte sanft mit Aquarell die zarten Pflanzen, am liebsten die rot-weissen Sorten, die er beschriftete und sie stets mit Insekten und anderem Kleingetier anreicherte. Ein Teil dieser Albumblätter von 1639 ist online einsehbar. https://www.rijksmuseum.nl/nl/zoeken/objecten?set=RP-T-1950-266#/RP-T-1950-266-37-2,74