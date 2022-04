Bildbetrachtung: Trauen Sie Ihren Augen nicht!

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Trauen Sie Ihren Augen nicht! Mit ihrer neuesten Wandarbeit bringt die Westschweizerin Claudia Comte unsere Augen und unser Hirn tüchtig durcheinander. Das stellt unsere Wahrnehmung auf die Probe - und macht Freude. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 24.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lassen Sie sich nicht täuschen! Die beidseitig Schwindel erregende Wand von Claudia Comte im Haus Konstruktiv in Zürich ist gerader, als man denkt. Titel: «Heads and Tails», ca. 4 mal 17 Meter.

Ausstellungsansicht «Geometrische Opulenz» im Museum Haus Konstruktiv. Stefan Altenburger, Photography Z

Verwirrung und Freude für Auge und Hirn: Stünde da nicht ein Mensch, wir wären mit unserer Wahrnehmung verloren. Zumindest beim Foto dieser monumentalen Installation von Claudia Comte. Doch auch in der Eingangshalle im Haus Konstruktiv in Zürich stellt uns die gebogene, bauchige Wand ziemlich auf die Probe. Den halben Raum nimmt sie ein, wölbt sich nach vorn und hinten, lässt die Augen flimmern und bringt unser Gleichgewicht durcheinander. Im Raum können wir daran entlanggehen – und spätestens wenn wir um die Kante biegen, sehen wir: Die Wand steht exakt senkrecht und auch die Fläche ist plan. Einzig der Grundriss kurvt in einem perfekten S.

Was unsere Sinne dermassen durcheinanderbringt (selbst wenn wirs wissen), ist «nur» aufgemalt. Schwarz auf weiss, mit am Computer geplanter Klebbandhilfe. Die Westschweizerin Claudia Comte, 40, ist die erfolgreiche Künstlerin der grossen Geste. Und sie ist Perfektionistin, ob mit der Motorsäge, Pinsel und Klebband oder am Computer.

Die Gruppenausstellung «Geometrische Opulenz» im Haus Konstruktiv dauert bis 8. Mai.

Claudia Comte

Wem der Name Claudia Comte auf Anhieb nichts sagt: Sie war die Urheberin der begeh- und benutzbaren Vergnügungsinstallation auf dem Messeplatz bei der Art Basel. 2017 ein Publikumshit.

Basel 13.6.2017 - Art Basel. Claudia Comte «Now I Won». Im Innern gab es Jahrmarktstände. Roland Schmid

Im Video-Gespräch mit Sabine Schaschl (Direktorin des Haus Konstruktiv) erfahren Sie mehr zur Arbeitsweise der Lausanner Künstlerin, Sie bekommen einen filmischen Eindruck der optisch vertrackten Wand und sehen wie Comte und ihr Team das Verwirrspiel geschaffen haben.

Claudia Comte erklärt ihre Arbeit. Youtube

Die Autorin Bild: Chris Iseli Sabine Altorfer Sie war bis Ende November 2020 Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung – passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder zu Werken, die sie besonders mag.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen