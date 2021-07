Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Tosende Meereswellen Flacher Strand oder wilde Wellen? Wie ist Ihnen das Meer lieber? Ich habe mich für Gischt und Klippen entschieden - weit weg. Und ziemlich politisch. Sabine Altorfer 04.07.2021, 05.00 Uhr

North Korea Collective "The Sea", 2008 Öl auf Leinwand 150x 295 cm Sigg Collection / Kunstmuseum Bern

Endlich wieder das Meer sehen! Davon träumen viele hier, im Binnenland. Ob friedlich oder tosend: Den Wellen und ihrem ewigen Lauf zuzusehen, ist beste Meditation. Hier brechen sie sich an den Klippen, Gischt stiebt, grün-weiss schäumt das Wasser und geht über in ruhigere, dunkelblaue Zonen. Von Menschen keine Spur, einzig Möwen tummeln sich, klein, aber scharf wie Scherenschnitte, über den Wellen. Der Himmel ist in seinem unbestimmten Hellblau fast beunruhigend ruhig.

Zeitlos wirkt das Gemälde, und man fragt sich: Wo befinden wir uns? Anhaltspunkte liefern weder die Landschaft noch die Malweise. Das Gemälde stammt aus Nordkorea, es hängt in der Ausstellung «Grenzgänge» von Sammler Uli Sigg im Kunstmuseum Bern. Gemalt hat «The Sea» ein Kollektiv 2008, nach dem Original von Kang Taegyong. Nichts Aussergewöhnliches in Nordkorea, denn auch Landschaftsdarstellungen sollen «Bewunderung und Staunen hervorrufen», heisst es im Katalog. Auch sie dienen also der Propaganda.

Propaganda wie wir sie uns vorstellen

Aber natürlich gibt es aus Nordkorea in der Sammlung Sigg auch die typischen Werke in der Bildsprache des sozialistischen Realismus, welche Arbeiter und Soldaten verherrlichen. Oder eben den geliebten Führer wie hier bei von Pak Yong Chol:

Pak Yong Chol The Missiles, 1994—2004 Öl auf Leinwand 152 x 272 cm Foto: Sigg Collection, Mauensee © The artist

Die südkoreanische Kunst richtet sich dagegen stark nach dem globalen Kunstmarkt aus. Auch in der Ausstellung vertreten sind chinesische Künstlerinnen und Künstler, die entweder koreanische Wurzeln haben oder sich mit Korea in ihrem Werk beschäftigen. Kuratorin Kathleen Bühler stellt Ihnen hier einen der interessantesten Fotografen vor:

Bergland Nordkorea

Wer mehr über den Alltag und das Denken der Menschen in Nordkorea erfahren, dem sei die Ausstellung im Alpinen Museum in Bern empfohlen. Direktor Beat Hächler hat mit einem Filmteam Nordkorea bereisen können. Der Ansatz: «Let's talk about Mountains» öffnete die Grenzen. Tatsächlich wird über und auf (heiligen) Bergen geredet, aber auch über Schule, Kunst und Landwirtschaft. Die filmischen Porträts sind eine tolle Ergänzung zur Kunstschau im Museum.

«Grenzgänge - Nord- und südkoreanische Kunst aus der Sammlung Sigg» im Kunstmuseum Bern dauert bis 5. September.

«Let's talk about Mountains»: Alpines Museum Bern, bis 3. Juli 2022

Sabine Altorfer, AZ-Kulturredaktorin Chris Iseli

Die Autorin:

Sabine Altorfer war bis Ende November Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung - passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder Werken, die sie besonders mag.