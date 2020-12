Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Warum der Samichlaus Mandarinli bringt Sankt Nikolaus ist einer der populärsten Heiligen, viele Kirchen sind ihm gewidmet. Doch wie erkennt man ihn unter all den anderen Heiligen? Und warum bringt er Geschenke? Sabine Altorfer 06.12.2020, 05.00 Uhr

Sankt Nikolaus hält am Portal der Kathedrale von Freiburg (i. Ü.) drei Goldkugeln bereit. Bild: Alamy

Der Samichlaus bringt Geschenke. Doch warum eigentlich? Die Skulptur des heiligen Nikolaus an der Kathedrale von Freiburg erklärt das. Da steht er im Bischofsornat und im zwar etwas verblassten roten Kleid schwungvoll am gotischen Westportal. Doch wie erkennt man Nikolaus? Bildhauer und Maler konnten mit einem einfachen Trick die vielen Heiligen und Würdenträger eindeutig darstellen: Man gab ihnen ein Attribut in die Hand.