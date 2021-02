Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Stricken und zeitgenössische Kunst passten bei Teresa Burga zusammen Die peruanische Künstlerin Teresa Burga ist eine Spätentdeckte. International Karriere machte die multimedial Arbeitende erst in den letzten Jahren, am 12. Februar ist sie 85-jährig gestorben. Sabine Altorfer 28.02.2021, 05.00 Uhr

Teresa Burga (1935–2021) bezirzt durch poppige Farben und verbindet in ihrem multimedialen Werk souverän Tradition und Gegenwart. «La tejedora» (die Strickerin) entstand 1966. Mixed Media, Collage und Acryl auf Hartfaserplatte 122,5 x 60,5 x 5 cm. Courtesy Galerie Barbara Thumm, Berlin

Eine strickende Frau – nicht auf einer biedermeierlichen Idylle, sondern auf einem zeitgenössischen Gemälde. Eine Rarität! Und erst noch voller Widersprüche und Rätsel. Teresa Burga zeigt uns «La tejedora» (die Strickerin) gutmütig lächelnd am linken Bildrand. Sie schaut weder auf die Strickarbeit noch auf uns, sondern schräg über das schmale Hochformat. Der Körper wirkt rundlich, und ist doch mit weichen Pinselstrichen nur rudimentär, flächig erfasst. Weiss abgetöntes Gelb und Braun muss für die Hauptperson reichen. Die Farbe findet anderswo statt: Die Strickerei malt Burga, auch Liebhaberin der Geometrie, als konstruktives Bild im Bild, Boden und Wand in Gelb-Rot-Blau, dem Dreiklang der konkreten Abstrakten. Dazu malt und klebt sie Ergänzungen: Ob das «Lasa»-Signet auf die Latin American Studies Association verweist, die 1966, im Entstehungsjahr des Bildes, gegründet wurde? Rätseln können wir über die Weltkarte mit den roten und grünen Zonen wie über die fetten Zeichen 3, A und O. Einzig das gequetschte Amor ist selbsterklärend.

So sitzt diese Strickerin mitten in einem aktuellen Kontext, gemalt von einer beinahe unbekannten, unbeirrbaren Künstlerin in Peru. Erst nach 2000 machten Kuratorinnen auf ihr experimentell multimediales, konzeptuelles und feministisches Werk aufmerksam. Es machte international Furore. Am 12. Februar ist Teresa Burga 85-jährig in Lima gestorben.

Ausstellung 2018 in der Schweiz

Das Migros Museum für Gegenwartskunst in Zürich zeigt Teresa Burga 2018 in einer gross angelegten Übersicht, mit Schwerpunkt auf dem neueren konzeptuellen Werk. Es war die bisher einzige Präsentation in der Schweiz. Infos und einen Videorundgang findet man auf der Homepage des Museums. https://migrosmuseum.ch/ausstellungen/teresa-burga

2016 war Teresa Burga an der Biennale Venedig prominent vertreten. Sie erzählt ihren Werdegang und ihr Schaffen - auf spanisch.

Teresa Burga youtube