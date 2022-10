Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Strick und Kupfer Marisa Merz werkte während Jahren in ihrer Turiner Küche, Sie strickte und bog und schnitt. Dann kam doch noch die internationale Anerkennung für ihre versponnenen, sanften Werke. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 09.10.2022, 05.00 Uhr

Marisa Merz (1926 – 2019) Scarpetta, 1970 Kupferdraht, Nylon, Stahl und Holz, 80x83x4cm. Kunstmuseum Winterthur, Geschenk des Galerievereins. Freunde Kunst Museum Winterthur, 1995 Jean-Pierre Kuh / SIK-ISEA

Ein feines, glänzendes Netz, aufgespannt zwischen vier Stäben und mit vier Nägeln an die Wand gehauen. Darauf ein Schiffchen, durchbohrt von einem Mast. Ein Schiffchen? Nein, genau geschaut! Da tanzt doch ein kleiner Schuh über den luftigen Boden, von einem Holzstab in der Vertikalen gehalten. Die «Scarpetta» ist das Werk von Marisa Merz (1926-2019), der einzigen weiblichen Vertreterin der italienischen Arte Povera und Ehefrau von Mario Merz. Er wurde mit Iglus bekannt, während sie für sich in ihrer Turiner Küche aus Aluminiumblechen fantastische Gebilde schnitt und ab 1968 solche Schühchen und Netze strickte.

Ich stelle mir diese Strickerei anstrengend vor, benutzte sie doch so widerspenstigen wie bedeutungsvoll aufgeladenen Kupferdraht. Ihren internationalen Durchbruch schaffte Marisa Merz erst in den 1990er-Jahren mit Frauenporträts, Gespinsten und fragilen Wachsköpflein. In der Schweiz war das Kunstmuseum Winterthur 1995 ihre wichtigste Station, damals wurde die «Scarpetta» angekauft.

Dieses Werk und auch ein Wachsköpflein von Marisa Merz sind in der Ausstellung Nord-Süd im Kunstmuseum Winterthur bis 30. Oktober zu sehen.

Detail aus «Scarpetta». Sabine Altorfer

Als Feministin wollte sich Marisa Merz nicht sehen, in eine Kunstschublade gesteckt werden, auch nicht. Sie selbst hat einmal gesagt: «Es gab niemals irgendeine Trennung zwischen meinem Leben und meiner Arbeit.» Und ob sie die Nichtbeachtung als Künstlerin empfunden hatte? Nach ihren Aussagen kaum. Über die Beachtung hat sie sich dann allerdings gefreut.

2017, also zwei Jahre vor ihrem Tod, wurde Marisa Merz in New York im MET Breuer gross ausgestellt. Damals erklärte Ian Alteveer, Curator of Modern and Contemporary Art am Metropolitan Museum of Art ihr Werk und ihre Ausstellung ‹The Sky is a Great Space› im folgenden Video:

youtube

Die Autorin Chris Iseli Sabine Altorfer Sie war bis Ende November 2020 Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung – passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder zu Werken, die sie besonders mag.

