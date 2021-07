Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Strandvergnügen mit Picasso Wie oft und wie rasant wechselte Pablo Picasso seinen Stil bis 1930. Dieses Strandbild sprengt sogar seine stilistische Vielfalt - sprüht aber vor Lebensfreude. Sabine Altorfer 11.07.2021, 05.00 Uhr

Strandleben à la Picasso: Die «Baigneuses au ballon 3» von 1928 mögen aussehen wie grob ausgeschnitten und anatomisch Freistil sein, Freude und Lebenslust strahlen sie dennoch aus. Akg-Images / De Agostini Picture / akg-images

Das pure Strandvergnügen serviert uns Grossmeister Picasso mit diesem Kleinformat. Knappe 22 Zentimeter breit ist das Leinwändchen, doch mehr braucht es nicht, um hellen Sand, blaues Wasser, braune Klippen, luftige Sommerwolken und drei schemenhafte Gestalten darzustellen. Die gestreiften Badehosen mit ihrem munteren Orange-Grün-Rote-Klang fallen einem zuerst auf. Dann aber auch die überlangen, anatomisch seltsam angesetzten Arme mit drei Rugelis anstelle von Fingern, die Beine, die wie Latten aussehen und fusslos im Dreieck enden. Die Kugelköpfe auf ausgezogenen Hälsen ähneln dem Ball. Trotz allem gelingt es Picasso, dass wir hier nicht an eine Karikatur denken, sondern uns über die Lebenslust der spielenden «Baigneuses au ballon» freuen.

Menschen am Strand waren ein Lieblingsmotiv von Picasso, In den 1920er-Jahren malte er Dutzende in extrem wechselnden Stilen: kubistisch zerteilt, wie aus Stein konstruiert, mit üppigen Körpern, erotisch oder in solch comicartiger Vereinfachung.

Picasso in Zürich

Dieses Gemälde wurde 1932 in der allerersten Museumsausstellung von Picasso gezeigt. In der Schweiz. Im Kunsthaus Zürich. Die Schau war eine Sensation. 2010 versuchte das Kunsthaus diese erste wichtige Ausstellung von Picasso noch einmal zu zeigen. Das gelang - allerdings mit Lücken. Das Strandbild war keines der zentralen Werke, aber es hat mich damals zum Lachen gebracht - und sich in meinem Bildgedächtnis festgesetzt. Und so berichtete man 2010 in Spanien über die Zürcher Schau:

Sabine Altorfer, AZ-Kulturredaktorin Chris Iseli

Die Autorin:

Sabine Altorfer war bis Ende November Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung - passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder Werken, die sie besonders mag.