Bildbetrachtung: Kunst aus Storenstoff

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Stoffresten werden Kunst Freiheit und Strenge, Geometrie und Zufall, alltägliches Material und Kunst: Bei Sonia Kacem sind das keine Gegensätze, sondern die Grundidee ihres Werkes. Die schweizerisch-tunesische Künstlerin hat eben den Zurich Art Prize erhalten und stellt im Haus Konstruktiv in Zürich aus. Verpassen sollten Sie dort auch nicht Florin Granwehr. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 28.11.2021, 05.00 Uhr

Geometrie bildet die strenge Basis, doch hier erhalten Rechtecke Auslauf und rechte Winkel knicken ein. Sonia Kacem, Ensemble of Nine Wall Sculptures von 2016. Zu sehen im Haus Konstruktiv in Zürich. Bild: Sabine Altorfer / Aargauer Zeitung

Nein, das ist keine Auslage für Schals und keine originell drapierte Stoffkollektion. Sondern Kunst. Jedes Stück über einen Meter hoch. Wobei man mit der Idee der Stoffmuster nicht ganz danebenliegt. Denn Sonia Kacem, 36, hat für diese Skulpturen Markisenstoffe verwendet. Die schweizerisch-tunesische Künstlerin aus Genf mit aktuellem Wohnsitz in Amsterdam verarbeitet am liebsten Alltägliches und Restposten. Hier hat sie Stoffreste auf Holzkeile und -ringe genagelt und lässt sie lose hängen. Weil die Storenstoffe ziemlich steif sind, entstehen grosse Falten. Draperien liebt die Künstlerin, und sie sorgt dafür, dass bei den keilförmigen Halterungen die mittleren Falten mal Täler, mal Grate bilden.

Das «Ensemble of Nine Wall Sculptures» hängt aktuell im Haus Konstruktiv in Zürich (bis 16. Januar). Da passt es hin, dreht sich in diesem Museum doch alles um Geometrie und Konzepte. Die Strenge der Streifen streitet mit der Freiheit der Falten, flache Rechtecke verwandeln sich in luftige Körper, die rechten Winkel sind erschlafft – und doch erinnern die monochromen Stoffe wie die gestreiften Muster an Gemälde der konkreten Systematiker.

Sonia Kacem

Sonia Kacem, 1985 geboren, ist in Genf aufgewachsen, hat dort an der HEAD Kunst studiert und lebt aktuell in Amsterdam. Der mit 100'000 Franken dotierte Zurich Art Prize ist nicht ihre erste Auszeichnung - aber sie ermöglicht mit 80'000 Franken für die Ausstellung im Haus Konstruktiv in Zürich und 20'000 Franken als Preisgeld viel. So auch eine raumgreifende Installation in der Erdgeschosshalle.

Superflu von Sonia Kacem Bild: Stefan Altenburger/Haus Konstruktiv

Mit glänzenden Stoffen bezogene Wandobjekte. Bild: Stefan Altenburger/Haus Konstruktiv

Mein Tipp: Florin Granwehr

Und wenn Sie im Haus Konstruktiv sind, verpassen Sie nicht die Ausstellung von Florin Granwehr (1942-2019)! Der Zürcher Künstler mit St. Galler Wurzeln hat ein riesiges Lebenswerk geschaffen. Die Überblicksausstellung macht klar, welchen formalen Reichtum Granwehr der Geometrie entlockt hat, welchen Raumsinn er hatte. Ob Skulptur oder Zeichnung, ob nach üblichen Zahlenreihen oder dem Granwehrschen Theorem gebaut, die Zeichnungen und Skulpturen bezaubern durch ihre Harmonie und das Gesamtwerk (über 40'000 Blätter und Dutzende von Modellen) macht durch seinen Fülle sprachlos. Witzig sind die Fotos von Peter Koehler, die nicht nur Granwehrs Atelier zeigen, sondern auch seinen Ordnungssinn in der Küche.

Volumen und Form sind genau berechnet, die Wirkung verblüffend. Bild: Sabine Altorfer

Auch zum Thema Dreieck fand Florin Granwehr unzählige Varianten. Bild: Sabine Altorfer

Die Autorin: Bild: Chris Iseli Sabine Altorfer Altorfer war bis Ende November 2020 Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung – passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder zu Werken, die sie besonders mag.

