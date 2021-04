Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: So realistisch stellte man sich um 1500 die Auferstehung Christi vor Der Ostersonntag ist im Christentum der grosse Freudentag und die Verheissung. Christi Auferstehung ist zwar tricky zu erklären, aber die Basis des Glaubens. Also wurde sie fleissig gemalt. Sabine Altorfer 04.04.2021, 05.00 Uhr

Bodenständig und real wirkt die «Auferstehung Christi» aus dem Kunstmuseum Basel. Meister DS (wahrscheinlich Daniel Schwegler, tätig in Basel von 1503 bis 1515, malte das Altarbild (107×82 cm) um 1500/1510.

Kunstmuseum Basel / mit Mitteln der Helene Tappe-Stiftung erworben

An Ostern feiert das Christentum die Auferweckung von Christus – den Beweis, dass Jesus Gottes Sohn war, und die Verheissung eines Lebens nach dem Tod für alle. Kein Wunder also, wurde das Osterwunder zu einem zentralen Bildthema. Maler, Kirche und Auftraggeber nutzten wenige Bildtypen: Im dramatischen Typ schwebt Christus in einer Lichtwolke empor, in einem verlässt er die Grabhöhle, und in der bodenständigen Typologie steigt er aus dem Sarkophag, Deckel und Siegel können ihn nicht hindern.

Als lebendigen Menschen, aufrecht, segnend, zeigt ihn der Meister DS auf der Altartafel im Rot-Weiss-Grün-Gold-Vierklang um 1500. Die römischen Soldaten, dargestellt als kurlige zeitgenössische Söldner, sind überwältigt, die beiden Engel liebreizende, lockige Geschöpfe. Aus der weiten Fantasielandschaft – unter einem für das Mittelalter typischen goldenen Himmel – nahen die Marien. Sie sind in den knappen Bibelstellen jeweils die ersten Zeuginnen des Osterwunders.

So stehts in der Bibel

Mathäus 28. 1 Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. 2 Und siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben; denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. 3 Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. 4 Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und waren wie tot. 5 Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. 6 Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch den Ort an, wo er lag! 7 Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen: Er ist von den Toten auferstanden und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. 8 Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und großer Freude und sie eilten zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden.

Es gibt unzählige Altarbilder, Stiche und Wandgemälde

Die Zahl aller Auferstehungsdarstellungen vermag niemand abzuschätzen. So viele sind es. Alleine in der vorbildlich reichhaltigen Online-Sammlung des Kunstmuseums Basel finden sich unter dem Stichwort "Auferstehung" 23 Bilder - von Altdorfer und Cranach, über Schongauer und Holbein bis Epper und Baselitz. Reizend ist diese verzierte Initiale von Mitte 15. Jahrhundert. https://kunstmuseumbasel.ch/de/sammlung/sammlung-online

Initiale R mit der Auferstehung Christi, Mitte 15. Jh. Anonym, Oberrhein (Basel?). Deckfarbe auf Pergament, ganzflächig auf Papier aufgezogen Blatt: 11.1 x 11.5 cm (grösste Masse) | Bild: 8.5 x 8.8 cm Kunstmuseum Basel, Kupferstichkabinett, Museum Faesch 1823 Inv. Z.96 Kunstmuseum Basel