Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: So lebte die Schweiz Achtung Ironie! Varlin (1900-1977) war ein Maler durch und durch - etwas aus der Zeit gefallen meinten einige. Fälschlicherweise. Wie zeitgemäss seine so bissigen wie liebevollen Porträts und Szenerien waren, merkt man heute wieder. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 06.03.2022, 05.00 Uhr

Die zu heile Welt hat Schlagseite: «So lebt die Schweiz» malte Varlin 1968. und zeigt den Wohnzimmeralltag als Tragikomödie. 149,5 x 180 cm, diverses Material auf Spanplatte. © P. Guggenheim / 7606 Bondo

Wie durch ein Weitwinkelobjektiv fotografiert, präsentiert sich dieses Wohnzimmerpanorama. Hinter dem roten Teppich schlingert das grüne Sofa wie ein Schiff in Seenot, der Herr trägt dunklen Anzug und Krawatte, trinkt, raucht und schaut fern. «So lebt die Schweiz» heisst es auf dem kleinen Röhrenfernseher. Und so heisst auch das Bild von Varlin (1900-1977). Auf dem Büchergestell liegen das Sparbuch und ein Reiseführer für Rimini. Gummibaum, Ständerlampe und Pendule und der Blick aus den Fenstern bedienen mit Chalets und Schloss Chillon die Klischees und biederen Ahnungen von 1968.

Behaglich ist es nicht, denn der Raum wirkt abgründig – und sind die Fenster gar nur Bilder, die uns Aussicht vorgaukeln? Varlin malte seine Zeitgenossen und das aktuelle Leben in altmeisterlicher Tradition und expressiver Malerfreude, stets mit Ironie und dick aufgetragen. Diese Stube könnte auch eine Bühne sein, und «So lebt die Schweiz» eine entlarvende Komödie à la Varlin-Freund Friedrich Dürrenmatt.

Varlin malte Dürrenmatt und Hugo Lötscher und und und. Aber er malte auch Kellner und Büezer, die Heilsarmee und die Völlerei, Zürichs Strassen und Bondo im Schnee. Ein Bild, das ich sehr mag, zeigt den Friedensapostel Max Daetwyler, den Aktivisten, er jahrelang mit der weissen Friedensfahne durch die Schweiz zog. Aus aktuellem Anlass zeige ich es hier.

Florale Interpretation von Katrin Keller, Floristin, Florale Werkstatt, Appenzell, zu „Der Friedensapostel Max Daetwyler“, 1974, von Varlin (Willy Guggenheim), an der Vernissage Blumen für die Kunst, am 4. März 2019 im Aargauer Kunsthaus. Severin Bigler / AAR

Das Lebenswerk von Varlin befindet sich in Bondo in einer Stiftung. Die Kurzbiografie aus dieser Quelle: «Der Maler Varlin, 1900 als Willy Guggenheim in Zürich geboren, nimmt innerhalb der Schweizer Malerei des 20. Jahrhunderts eine Sonderstellung ein. Unbeeindruckt von den avantgardistischen und abstrakten Strömungen seiner Zeit, schuf er ein eigenständiges figuratives Werk, das die Fragilität des Alltäglichen ins Zentrum rückt. Varlin starb 1977 in Bondo im Bergell.» Auf der Website der Stiftung sind auch einige Werke zu sehen: https://www.varlin.ch/Bilder/bilder.htm

2017 gab es eine grössere Ausstellung von Varlins Werken in Burgdorf. Dieses Video von der Vernissage zeigt auch einige seiner Werke.

Die Autorin Bild: Chris Iseli Sabine Altorfer Sie war bis Ende November 2020 Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung – passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder zu Werken, die sie besonders mag.

