Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Sinnbild für ein ganzes, buntes Leben Um ein Leben von der Geburt bis zum Ende zu schildern, kann man einen dicken Roman schreiben – oder es raffiniert in einer einzigen Skulptur komprimieren. Isabelle Krieg, Neu-Thurgauerin, hat das mit «Life Jacket» geschafft. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 22.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wunderbares Recycling – oder wie man Skulptur heute auch definieren kann. «Life Jacket» von Isabelle Krieg. 2018, Jacken, Epoxidharz, Glasfasergewebe. Aktuell in der Sammlung des Kunstmuseums Solothurn zu sehen. Kunstmuseum Solothurn/ Pro Litteris

Kunst, die sich selbst erklärt. Einfach und doch vielschichtig bleibt. Buchstäblich. Ein solches Werk ist Isabelle Krieg mit «Life Jacket» gelungen. Den Titel übersetzt man hier besser wörtlich mit Lebensweste statt wie üblich mit Schwimm- oder Rettungsweste. Jacke über Jäckchen, vom Babyschlüttli bis zum geblümten Grossmutter-Stepp-Morgenrock, hat Krieg geschichtet und mit Epoxidharz fixiert. Die Kleidungsstücke wirken wie Jahrringe eines Baumes – oder wie abgestreifte Hüllen eines menschlichen Schmetterlings. Sie verkörpern ein reiches weibliches Leben.

Ein farbiges Leben, wie es zu Isabelle Krieg passt: 1971 in Fribourg geboren, kam sie über Zirkus und Theater zur Kunst. Sie lebte in Berlin, Zürich, Dresden. Heute wohnt sie in Kreuzlingen. Als Betrachterin beginnt man sich Geschichten zum daunigen Orange, dem weichen Grün oder dem glänzenden Rot auszudenken. Und man fragt sich, wie die eigene Lebensweste aussieht. Ebenso bunt? Wie viele Schichten hat sie schon? Wie viele gibt es noch?

Isabelle Krieg

Die Künstlerin hat sich beruflich ein paarmal schon gehäutet. Sie selber schreibt sich über sich: «Ich wurde 1971 in Fribourg/Freiburg in der Schweiz geboren. Die Schulen brachte ich mühelos, aber mit sinkender Begeisterung hinter mich. Nach der Matura 1991 suchte ich meinen Weg zwischen Alp, Zirkus, Theater, Performance, bildender und angewandter Kunst, mit Studienaufenthalten an der Scuola Dimitri in Verscio und der Hochschule für Design und Kunst Luzern. Ich entschied mich für die Kunst und bekam 1999 vom Kanton Freiburg ein halbjähriges Atelierstipendium in Berlin zugesprochen. Dort blieb ich dann gleich vier Jahre. 2003/04 ging ich als Stipendiatin ins Schweizer Institut nach Rom, danach folgten einige Jahre in Zürich und wieder in Berlin. Von 2013-2019 lebte ich mit meiner Familie in Dresden und arbeite dort und in Zürich. Mitte 2019 zogen wir an den Bodensee. Tätig bin ich in den Bereichen Installation, Objekt, Fotografie und Performance.»

Kreuzlingen, 08.02.2022, TG - «Auf einen Kaffee mit...» der Kreuzlinger Künstlerin Isabelle Krieg. Tobias Garcia

2021 bespielte Isabelle Krieg die Kunsthalle Arbon mit der raumfüllenden Arbeit «Wellengang», gefertigt wieder aus alten Textilien. Es entstand ein Erlebnisraum, wie sie in diesem Video erklärt:

Kunsthalle Arbon youtube

2019 zeigte das Kunstmuseum Solothurn einen breiten Querschnitt durch das Schaffen von Isabelle Krieg. Hier der Artikel dazu:

Die Autorin Chris Iseli Sabine Altorfer Sie war bis Ende November 2020 Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung – passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder zu Werken, die sie besonders mag.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen