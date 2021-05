Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Sie porträtierte Königinnen und wurde selber zur Malerfürstin Knurrend musste in Paris die tonangebende Académie der Maler und Bildhauer 1783 Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun als Mitglied aufnehmen. Weil Königin Marie-Antoinette begeistert war über ihre Porträts. Die Porträtistin selber machte europaweit Karriere. Sabine Altorfer 30.05.2021, 05.00 Uhr

Das berühmteste ihrer vieler Selbst­porträts: Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun, 1782. Ein Jahr später wurde sie als erste Frau Mitglied der Académie.

National Gallery / London

Stolz sieht sie aus, die edle Dame. Man würde sie als Adelige oder Grossbürgerin ansehen, hielte sie nicht Pinsel und Palette in der linken Hand. Falsch liegt man mit dem Eindruck trotzdem nicht. Wir sehen hier eine Malerfürstin: Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun (1755–1842), geboren und gestorben in Paris, tätig auch in Italien, Wien, St. Petersburg, London ... und einmal in der Schweiz. Erfolgreich war sie und reich, anerkannt und geachtet.

Geradeaus, selbstbewusst ist der Blick, pastellig sanft der Teint, die Kleidung wie der leicht bewölkte Himmel. Das Seidenkleid ist rosa (ein teurer Farbstoff in jener Epoche), der dunkle Schal exquisit und zart, Ohrringe mit grossen Steinen baumeln unter dem überraschend natürlich-wilden Haar. Der mit Blumen und einer aufmüpfigen Feder geschmückte Strohhut erinnert daran, wie die Edeldamen der Zeit als Schäferinnen «retour à la nature» spielten. Allen voran Königin Marie-Antoinette, ab 1778 Vigées prominenteste Kundin. Auch dank ihrer Fürsprache wurde die Künstlerin am 31. Mai 1783 Mitglied der tonangebenden Académie royale de peinture et de sculpture. Als erste Frau. Man kannte sie also, sodass sie während ihrer zwölf Exiljahre nach der Revolution an den Höfen in ganz Europa ein Auskommen fand.

Frankreich entdeckt seine Malerinnen

Anlass für die Bildbetrachtung ist übrigens eine Ausstellung in Paris, im Musée Luxembourg. «Peintres Femmes, 1780-1830. Naissance d'un combat» zeigt vierzig französische Malerinnen zwischen Aufklärung und Romantik. Die meisten dieser Pionierinnen für die Gleichberechtigung gerieten in Vergessenheit oder wurden durch die Kunstgeschichtsschreibung des späteren 19. Jahrhunderts eliminiert. Vigée-Lebrun ist präsent geblieben, auch dank ihrer berühmten Modelle.

Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun war ein Talent. Schon als Fünfzehnjährige soll die Tochter eines Malers ihr Geld mit Porträts verdient haben. Sie machte schnell Karriere. Auf dem Portal «fembio» heisst es knapp und klar zu ihr: «Mit 20 war Elisabeth Vigée wirtschaftlich unabhängig und heiratete den Kunsthändler Lebrun, der das ungeheure Vermögen, das sie mit der Porträtmalerei verdiente, im Nu am Spieltisch und im Puff verprasste. Diese Liaison war es auch, die ihr 1783 die Wahl in die Académie Royale erschwerte – die Aufnahme von Kunsthändlersgattinnen war nicht gestattet –, und erst die Protektion Marie Antoinettes verhalf ihr zur wohlverdienten Mitgliedschaft.» Das machte ihr den Weg frei, um am Salon erfolgreich auszustellen. Neben Porträts auch Historienbilder und Landschaften.

Élisabeth Vigée hatte eine Tochter und musste nach der französischen Revolution Frankreich für zwölf Jahre verlassen, ihr Besitz ging verloren. In Italien, Wien und St. Petersburg fand sie Arbeit, Anerkennung und wieder guten Verdienst.

Das Resultat einer Schweizerreise

Ihre Reisen führten sie 1808 in die Schweiz, zusammen mit der Schriftstellerin Madame de Stahel. Dabei entstand eines ihrer wenigen grossen Szenenbilder. Die Darstellung des Alphirtenfests in Unspunnen am 17. August 1808. Das Werk ist heute im Kunstmuseum Bern.

Beschreibung des Gemäldes im Kunstmuseum Bern. Youtube

Sabine Altorfer, AZ-Kulturredaktorin Chris Iseli

Die Autorin:

Sabine Altorfer war bis Ende November Kulturredaktorin bei CH Media und jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung - passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder Werken, die sie besonders mag.