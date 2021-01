Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Romantik im Schnee Nein, hier gehts nicht um Bergromantik à la Tourismusprospekt. Also nicht um Zweisamkeit im Schnee oder sonstig Herzerwärmendes. Aber doch um wilde Gefühle, die in der Epoche der Romantik, um 1800 in die Künste einbrachen. Sabine Altorfer 17.01.2021, 05.00 Uhr

Ford Madox Brown, Manfred auf der Jungfrau, 1841/1861, Öl auf Leinwand, 140,2 x 115 cm. Wäre zu sehen in der Ausstellung «Die Romantik in der Schweiz» im Kunsthaus Zürich . zvg / Aargauer Zeitung

«Manfred auf der Jungfrau» heisst das Gemälde. Doch da steht kein Bergsteiger, sondern ein junger Mann in theatralisch rotem Gewand, der sich die Haare rauft. In den Augen Angst und Wahnsinn. Was geht hier vor? Das scheint sich auch der archaische Bergler zu fragen, warm in Fell und Leder verpackt, mit Stab und Gamaschen.