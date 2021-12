Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Orangen zum Samichlaustag In den Chlaussack gehören neben spanischen Nüssli vor allem Orangen und Mandarinen. Doch wer hat die schönsten gemalt? Das Stillleben von Paul Gauguin gehört in die Top Ten des beliebten Sujet. Interessant ist auch, wie es in die Villa Langmatt in Baden kam. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 05.12.2021, 05.00 Uhr

Paul Gauguin malte das «Stillleben mit Früchteschale und Zitronen» um 1889/90. Öl auf Leinwand, 50 × 60 cm. Es kam 1907 in die Villa Langmatt in Baden. Bild: Museum Langmatt / Baden

Das Leuchten von Orangen und Mandarinen gehört für mich zum Samichlaus. Die Südfrüchte waren in meiner Kindheit rare Köstlichkeiten, und vor dem Samichlaustag und ohne Sprüchli war daran nicht zu denken. Ich weiss nicht, ob Paul Gauguin (1848–1903) ähnliche Erfahrungen gemacht hatte, aber auf seinem Stillleben leuchten sie so verführerisch wie in meiner Erinnerung.

Interessant ist, dass er die Schale aus dem Bildzentrum rückt, im Mittelpunkt gar eine graue Leerstelle lässt. Die linke Bildhälfte dominieren die fein abgestuften Gelb-Orange-Töne und kontrastieren mit dem Grün der bretonischen Umgebung. Rechts sorgen das diffuse Grau eines Tiergemäldes und zerlaufende Pinselstriche für schattiges Nebenbei. Die Falten des weissen Tuches dagegen hat er mit Sorgfalt gestaltet – Antrieb war ihm wohl eine ähnliche Lösung des berühmten Paul Cézanne. Gemalt hat Gauguin das Bild um 1889/90, noch geschockt vom Streit mit van Gogh in Arles und schon voller Sehnsucht nach der Südsee.

So kam das Bild nach Baden

Das Stillleben von Gauguin kam 1907 in die Villa Langmatt nach Baden. Sidney und Jenny Brown kauften es am 27. März 1907 für 6000 französische Francs beim Händler Georges Viau in Paris. Im Katalog der Sammlung Langmatt ist die Provenienz des Bildes detailliert aufgelistet. Der Kunsthändler Théo van Gogh (der Bruder von Vincent van Gogh) hatte es am 30. April 1890 beim Künstler für 225 Francs erworben, und «am selben Tag weiterverkauft an Ernest Chausson für 300 Francs». Vor 1904 erwarb es George Viau, der es am 21./22. März 1907 als Los Nummer 34 an seiner Auktion anbot, es aber wohl nicht verkaufen konnte, sodass es Ende März für das Ehepaar Brown noch erhältlich war. Mehr zum Bild sieht und hört man auf der Website der Langmatt. https://www.langmatt.ch/sammlung/paul-gauguin-stillleben

Paul Gauguin habe sich mit seinem Stillleben auf ein Werk von Paul Cézanne bezogen, liest man. Er besass von ihm das «Compotier, verre et pommes » von 1879/1880 und habe es mit in die Bretagne genommen. Heute gehört dieser Cézanne dem Museum of Modern Art in New York.

Paul Cézanne «Compotier, verre et pommes» Bild: wikimedia

Die Autorin: Bild: Chris Iseli Sabine Altorfer Altorfer war bis Ende November 2020 Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung – passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder zu Werken, die sie besonders mag.

