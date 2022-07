Bildbetrachtung: o bella Italia

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: o bella Italia Italien ist der Inbegriff für Ferien im Süden, am Meer. Nicht erst seit der Massentourismus es überflutet. Schon Goethe schwärmte vom Land, wo die Zitronen blühn - und hunderte Maler folgten ihm nach Arkadien. Auch Carl Blechen. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 10.07.2022, 05.00 Uhr

Carl Blechen (1798–1840): Die Ruinen des Septizoniums auf dem Palatin in Rom, 1829. Öl auf Papier auf Holz, 18 x 33.5 cm, Kunst Museum Winterthur Stiftung Oskar Reinhart. Philipp Hitz/Sik-Isea / SIK-ISEA

Blauer Himmel, Meer, antike Kulturen und dolce far niente: Italien ist der Sehnsuchts-Ferienort für alle, die nördlich der Alpen leben. Vorbild für Italienfahrende war Goethe, er hat den Nordländern mit der Gedichtzeile «Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen?» schon um 1780 diese Sehnsucht eingepflanzt. Scharenweise folgten ihm Malerinnen und Maler, schufen geschäftstüchtig romantische Gemälde für die Zuhausegebliebenen.

1829 machte sich auch Carl Blechen auf nach Rom und an die Amalfiküste. Blechen (1798-1840), geboren in Cottbus und tätig in Berlin, zeichnete unterwegs und verfertigte zuhause im Atelier die meist kleinformatigen Ölbilder. Vom südlichen Licht und den malerischen Landschaften liess auch er sich bezaubern. Seine Bilder aber sind eher realistisch als romantisch, was in Deutschland nicht nur Begeisterung ausgelöst haben soll. «Die Ruinen des Septizoniums» von 1829 punkten mit dem Gegensatz des blauen Himmels, den differenzierten Ockertönen der Ruine und dem hitzigen, staubigen Grün der wuchernden Büsche. Die antike Anlage am Fusse des Palatins wirkt selbst als Ruine erhaben, und dank der angeschnittenen Ansicht auch riesig. Gäbe es sie noch, sie wäre heute von hunderten Touristen belebt.

Carl Blechen, Selbstporträt, etwa 1823-1825. Nationalgalerie Berlin. Wikimedia

Italien im Kunstmuseum Winterhtur

Das Kunstmuseum Winterthur widmet Italien diesen Sommer gleich drei Ausstellungen. Das Gemälde von Carl Blechen hängt in der Schau «Italia.

Zwischen Sehnsucht und Massentourismus» mit Werken von xxxx bis xxxx. Ebenfalls am Stadtgarten ist der Vergleich «Nord – Süd. Perspektiven auf die Sammlung» zu sehen, bis 11. September Reinhart am Stadtgarten. «Di passaggio Italienische Miniaturbildnisse des Klassizismus» dauert gar bis 12.2. 2023. Der Winterthurer Museumsdirektor Konrad Bitterli und die Kuratorinnen Andrea Lutz und Sonja Remensberger geben in diesem Video Einblick in alle Ausstellungen.

Und ja, wollten Sie sich Goethes Gedicht Mignon schon immer wieder mal vergegenwärtigen? Voilà:

Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn



Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn,

Im dunkeln Laub die Goldorangen glühn,

Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,

Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht?

Kennst du es wohl? Dahin!

Dahin möcht’ ich mit dir, O mein Geliebter, ziehn.

Kennst du das Haus? Auf Säulen ruht sein Dach,

Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach,

Und Marmorbilder stehn und sehn mich an:

Was hat man dir, du armes Kind, getan?

Kennst du es wohl? Dahin!

Dahin möcht’ ich mit dir, O mein Beschützer, ziehn.

Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg?

Das Maultier such im Nebel seinen Weg,

In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut;

Es stürzt der Fels und über ihn die Flut.

Kennst du ihn wohl? Dahin!

Dahin geht unser Weg! O Vater, laß uns ziehn!

Die Autorin Chris Iseli Sabine Altorfer Sie war bis Ende November 2020 Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung – passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder zu Werken, die sie besonders mag.

