Bildbetrachtung: Nacktbaden an der Limmat

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Nacktbaden an der Limmat Warum ans Meer, wenn Rhein und Aare kühlen oder Boden- und Sempachersee Spass versprechen. Max Gubler hat schon 1938 die Badefreuden an der Limmat gemalt. Überraschend freizügig. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 24.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Max Gubler: Badende an der Limmat, 1938 Sik-Isea / SIK-ISEA / Foto: Zürich

Warum in die Ferne schweifen, das Sommer- und Badeglück liegt doch so nah. Nicht erst heute. Das zeigt das Gemälde «Badende an der Limmat» von Max Gubler (1898-1973). Doch hoppla, badete man in der Limmat nackt? Nun, das Bild entstand 1938, und anzunehmen ist, dass Max Gubler malte, was er sah, in seinem Stil, der vielerlei Einflüsse der Moderne einschloss. Hier denken wir an Cézanne, der die Körper ebenfalls mit wenigen Pinselstrichen modellierte und in Bewegung hielt.