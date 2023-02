Bildbetrachtung: mondäne Schlittenfahrt nach Winterthur

Von Fürsten und Königinnen kennen wir Winterbilder in reich geschmückten Schlitten. Doch in der Schweiz denken wir bei Schlitten an Kinderspass, an Bergbauern, die damit ihr Heu ins Tal holen, oder an Touristenangebote. Doch Prunk gabs auch hierzulande.

Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 12.02.2023, 05.00 Uhr