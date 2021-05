Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Lust auf See, Luft und Sonne Eigentlich wurde der Minirock in den 1960er-Jahren erfunden. Doch Maurice Barraud, der grosse Genfer Kolorist, war schneller. Sein stimmungsvolles Bild zweier junger Frauen, weckt aber nicht wegen der kurzen Röcke unsere Sehnsucht. Sabine Altorfer 23.05.2021, 05.00 Uhr

Sehnsucht nach Weite, Reisen und Freiheit: Der Genfer Maurice Barraud malte «Abfahrt» 1944, im Zweiten Weltkrieg. Das Gefühl, das die beiden jungen Velofahrerinnen verkörpern, kennen wir im Moment auch bestens. In diesem Sinne: schöne Pfingsten! Kunstmuseum Solothurn / Aargauer Zeitung

Kleines Quiz zum Start: Aus welchem Jahr stammt dieses Gemälde? Nur schon die Frage macht klar: Achtung Falle! Die beiden jungen Frauen in ihren kurzen Kleidern, den offenen Haaren am Seeufer wirken sehr heutig – mal abgesehen von Details wie den Schuhen oder den Velos ohne Schaltung. Maurice Barraud malte «Abfahrt» 1944. Überraschend früh!

Aufgefallen ist mir das Bild im Sammlungsschwerpunkt über Kunst der Kriegszeit im Kunstmuseum Solothurn. Nicht nur wegen der gekonnt verwendeten bläulich-pastelligen und atmosphärisch-unscharfen Lichtstimmung oder der Sehnsucht, den der Blick über den See und das Schiff im Sonnenstreifen wecken, sondern auch wegen der banalen Frage: Durften Frauen damals im Mini an den See? Wie Barraud (1889–1954) den Ausschnitt legt, die Velos und das Schiff anschneidet, erzeugt Spannung. Und dass die beiden Frauen vertraulich gemeinsam und doch voneinander abgewendet warten, löst die Frage aus: Wohin geht die Lebensreise? In diesem Sinne: schöne Pfingsten!

Ein grosser Kolorist

Der Genfer Maurice Barraud hatte Erfolg mit seinen von der französischen Malerei beeinflussten Gemälden, den Porträts und Landschaften, die seine Fähigkeiten als Kolorist betonen aber auch mit seinen (etwas schwülstigen) Aktbildern. Am bekanntesten ist sein grosses Wandgemälde für den Bahnhof Luzern mit dem symbolträchtigen Titel «Nord-Süd» von 1929. Es war mit seinen 175 Quadratmetern einst der Blickfang in der zentralen Halle. Nach dem Brand 1971 und der Erneuerung des Bahnhofes wurde es an die westliche Aussenfassade disloziert, das wirkt bis heute wie eine Notmassnahme.

Das Wandbild «Nord-Süd» im Luzerner Bahnhof LuzPfeifer, Otto, Luzern, O. J. /Luzerner Zeitung

Sabine Altorfer, AZ-Kulturredaktorin Chris Iseli

Die Autorin:

Sabine Altorfer war bis Ende November Kulturredaktorin bei CH Media und jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung - passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder Werken, die sie besonders mag.