Bildbetrachtung: Lust auf Fleisch?

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Lust auf Fleisch? Blutrot, real und aus der Nahsicht: Wilfried Moser malte diesen Mix aus Fleischlust, Malwut und seiner Freude aus Streifen 1962. Angestachelt von Besuchen in den legendären Halles in Paris. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 04.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wilfrid Moser (1914–1997) , Aux Halles, 1962, Öl und Collage auf Papier auf Leinwand, Privatbesitz. Aktuell zu sehen im Museum Allerheiligen in Schaffhausen. Privatbesitz /Zvg / Aargauer Zeitung

Rot-weisse Streifen, etwas Gelb und sehr wenig Schwarz. Ein abstraktes Streifenbild? Aber nein. Da ist Fleisch am Knochen! Die Rippen sorgen für das regelmässige, parallel geschaltete Muster; Hüfte, Schenkel und Schultern für die Gegenbewegung und für Dynamik bis in die Ecken. Vier Tierhälften im legendären Pariser Markt Les Hallers haben Wilfried Moser 1962 zu diesem so expressiven wie durchgetakteten Gemälde inspiriert. Aber auch Varlin, sein Maler-Mentor, der Metzgereien und Schlachtbilder geliebt und gemalt hat, die je nach Gemütslage der Betrachterin faszinierend expressiv oder abstossend blutig wirken.