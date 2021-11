Bildbetrachtung: Licht und Schatten in Afrika

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Licht und Schatten in Afrika Architekten lieben den Fotografen Iwan Baan. Auch wenn - oder gerade weil? - der Niederländer keine puren Architekturbilder liefert, sondern Bau und Mensch und Licht genial verbindet. So auch bei einer Reise nach Burkina Faso, wie er im Kunstmuseum Olten zeigte. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 13.11.2021, 05.00 Uhr

Iwan Baan, Grand Mosque, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, 2021. Iwan Baan

Urtümlich und faszinierend wirkt der Bau. Diesen Eindruck wecken vor allem die Balken und Stützen, die nicht in Form geschnitten und orthogonal verzahnt sind, sondern aus Baumstämmen in Lagen übereinander geschichtet und in Astgabelungen abgestützt. Eine offene Tür sorgt für Licht und den Schlagschatten auf den weiss getünchten Wänden. Alles scheint etwas schief, aber lebendig in der grossen Moschee von Bobo-Dioulasso im westafrikanischen Burkina Faso. Und doch hält der Bau – je nach Quelle – seit 150 oder 200 Jahren.