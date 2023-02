Bildbetrachtung: Ein Wohnwagen als Kunstwerk

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Kunst mobil Kann ein Wohnwagen Kunst sein? Nein, ausser er gehöre Esther Eppstein. Die Zürcher Künstlerin und Kunstaktivistin war und ist eine wichtige Figur der Kunst jenseits des Mainstreams. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 26.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Esther Eppstein, Message Salon Wohnwagen, 1998-2000, Wohnwagen mit Vorzelt, Gartenmöbel, Prospekte, Fotos, verschiedene Materialien, Video- und Audioarbeiten. Sammlung Migros Museum für Gegenwartskunst. Bis 2. April in der Ausstellung Ausstellung «Acts of Friendship» zu sehen. Stefan Altenburger / Sammlung Migros Museum für Gegenwartskunst

Wo ist hier das Kunstwerk? Nein, es sind nicht die Gartenzwerge im Fenster und im Blumentopf, sondern die ganze Installation. Ein Wohnwagen als Kunst? Ja und nein. Nein, weil das Gefährt ursprünglich nur Mittel zur Kunst war. 1998 war Esther Eppstein mit ihrem Zürcher Message Salon zu Art&Appenzell eingeladen – sie kaufte den Wohnwagen, fuhr mit Familie, Künstlerinnen, Stühlen und Verschönerungsteilen hin und betrieb in Appenzell einen Salon mit Kunst, Kino und Küche.

Der mobile Kunstraum stand später in Zürich und Fribourg und diente als Eppsteins Dokumentationsstelle – bis ihn das Migros Museum 2001 ankaufte. Und ihn so zum Kunstwerk erklärte. Nun ist er dort im Rahmen von «Acts of Friend­ship» wieder ausgestellt. Betreten erlaubt, ja gar empfohlen. Da gibt’s mehr als nur Gartenzwerge: Miniaturkunstwerke, Fotobüchlein, Bücher, Nippes, Platten. Der Kunstkosmos der alternativen Szene.

Der Wohnwagen von Esther Eppstein hat als Relikt und mit der Doku über ihren pionierhaften Kunstsalon einen Fixplatz im Migros Museum in Zürich - nur bis zum 2. April steht er offen.

Blick ins Innere des Wohnwagens Sabine Altorfer

Esther Eppstein

Esther Eppstein ist 1967 in Zürich geboren, sie bezeichnet sich selber als Künstlerin, Kunst-Gastgeberin und Verlegerin. Bekannt geworden ist sie mit ihrem «Message Salon», einem der ersten und erfolgreichsten Offspace für alternative Kunst.

Einen schönen Einblick in die Tätigkeit über all die Jahre und all die Kunstorte von Esther Eppstein gibt dieses Video. Es entstand 2021, als Esther Eppstein den Prix Meret Oppenheim erhielt, also den Grand Prix Kunst des Bundesamtes für Kultur.

youtube

Die Autorin Chris Iseli Sabine Altorfer Sie war bis Ende November 2020 Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung – passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder zu Werken, die sie besonders mag.