Bildbetrachtung: Kunst mit Schutzstatus S

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Kunst mit Schutzstatus S Kurz nachdem vor einem Jahr der russische Angriff auf die Ukraine gestartet war, kam der Hilferuf aus Kiew: Helft unsere Kunst zu schützen. Die Kunstmuseen in Basel und Genf zeigen nun Werke, die bei ihnen vorläufig aufgenommen sind. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 05.03.2023, 05.00 Uhr

Kliment Redko: «Kyivo-Pecherska Lavra», das Höhlenkloster in Kiew, 1914, Öl auf Leinwand, 28 x 39.7 cm. Es ist aktuell im Kunstmuseum Basel zu sehen. The Kyiv National Art Gallery

Goldene Kuppeln und Türmchen, getragen von weiss-barocken Mauern, umgeben von Wald – am Himmel schwimmen goldene Wolken. Wir sehen das berühmte Höhlenkloster in Kiew, ein Konglomerat von Gebäuden und Kirchen, umflossen vom Dnepr. Gemalt hat das Bild Kliment Redko 1914, pastos, grosszügig – Irdisches und Himmlisches malerisch schön verquickt. Und doch spiegelt es die Konflikte der letzten hundert Jahre. Die Ukraine war Zankapfel zwischen den Grossmächten, wurde oft neu verteilt, die Unabhängigkeit von der Sowjetunion gelang 1991.

Zu sehen ist Redko’s Bild in der Ausstellung «Born in Ukraine» - zusammen mit weiteren Werken, die vor einem Jahr in einer Hilfsaktion ins Kunstmuseum Basel gebracht wurden. Das Nationalmuseum Kiew fürchtete, dass die Werke durch Angriffe beschädigt oder durch die Russen geplündert würden. Denn viele Künstlerinnen und Künstler gelten als russisch, obwohl sie aus der heutigen Ukraine stammen. Ilja Repin, Kasimir Malewitsch etwa – und eben auch Kliment Redko.

Kliment Redko ist 1897 nahe der Ukraine in Chelm (heute Polen) geboren, er besuchte von 1910 bis 1914 die Malschule im Höhlenkloster, das heisst er malte dieses Bild als 17-Jähriger zum Abschluss seiner Erstausbildung. Danach studierte er in studierte in Kiew, zuerst an der Akademie, dann bei Alexandra Exter. Nach der russischen Revolution arbeitete er mit an der künstlerischen Dekoration zur Revolutionsfeier in Kiew und Odessa. Von 1920 bis 1922 studierte er bei Wassily Kandinsky in Moskau an der VKhUTEMAS. Geometrie und Licht interessierten ihn, stilistisch ist er zwischen Suprematismus, Kubismus und spiritueller Figuration einzuordnen. Von 1927 bis in die 30er-Jahre lebte er erfolgreich in Paris, zurück in Moskau galt er als zu westlich, er starb 1956.

Kurz nach dem Angriff von Russland auf die Ukraine suchte die Nationalgalerie Kiew Hilfe im Ausland, um ihre Kunstwerke zu schützen. Knowhow, Material und dann auch – gemäss dem den Haager Abkommen von 1954, sichere Lager im Ausland. Das Bundesamt für Kultur, die Museumsvereinigung ICOM unterstützten die Aktion. Das Kunstmuseum Genf hatte schon 2021eine Zusammenarbeit angefangen für die Ausstellung «Von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen». Auch für das Kunstmuseum Basel war es «eine Herzensangelegenheit» zu helfen, wie Museumsdirektor Josef Helfenstein sagte.

Kunstmuseum Basel: Born in Ukraine, bis 2. Juli.

Musée d’Art et d’Histoire Genf: «Von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen», bis 23. April

Die Autorin Chris Iseli Sabine Altorfer Sie war bis Ende November 2020 Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung – passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder zu Werken, die sie besonders mag.