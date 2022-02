Bildbetrachtung: Kunst im Luzerner Hinterhof

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Kunst im Luzerner Hinterhof Niklaus Lenherr bringt seine Kunst gerne allen. Gefragt oder oder ungefragt. Aktuell kann man seine farbenprächtigen Kompositionen auf einem Parkplatz in einem Luzerner Hinterhof betrachten. Gratis, 24 Stunden am Tag. Und manchmal agiert er auch als Banksy der Baustellen. Sabine Altorfer 20.02.2022, 05.00 Uhr

Kunst im Hinterhof von Niklaus Lenherr. Roberto Conciatori

Kunst kann nicht nur im Museum oder im Wohnzimmer stattfinden. Ein Luzerner Hinterhof genügt. Zumindest für Niklaus Lenherr, 65, den Spezialisten für Installationen im Abseits und Nebenbei. «Blick-Lichter» heisst seine Ausstellung mit farbenprächtigen, geometrischen Kompositionen, die er als Plakate drucken und auf den meist leer vor sich hindämmernden acht Plakatstellen mitten in Luzern hängen liess.

Auf dem improvisierten Parkplatz ist alles etwas marode, der Holzschuppen ausgebleicht, der Boden gebrochen, der Verputz am Kamin bröckelt. Welchen Kontrast bilden die leuchtenden Töne aus dem ganzen Farbenspektrum, die präzisen und doch verspielten Kompositionen von Niklaus Lenherr. Den Waagrecht-Senkrecht-Flächenteilungen mit ihren satten Kontrasten und nicht berechenbaren Abfolgen hat er aufs Eck gestellte gelbe Quadrate eingeschrieben – nicht als Störenfriede, sondern aus Lust am gestalterisch Fabulieren. Wer hier zufällig vorbeikommt oder sein Auto abstellt, geht munterer durch den Tag.

Die Plakate hängen auf dem Parkplatz Moosstrasse/ Himmelrichstrasse in Luzern. Sie sind bis April 2022 Tag und Nacht zugänglich. Anfang Februar ist das «_957 Independent Art Magazine #130 Niklaus Lenherr» von Stephan Wittmer erschienen.

Der zweite Teil von Niklaus Lenherrs «Blick-Lichter». Roberto Conciatori

Der Banksy der Baustellen

Kunst auf Plakatstellen mutet beim Niklaus Lenherr fast brav und geordnet an. Denn noch lieber agiert der Künstler unerkannt im öffentlichen Raum. Sind für Banksy, den internationalen Star unter den Streetart-Künstlern, Sprayfarbe und Schablone typisch, so nutzt Lenherr Baustellenmaterial. Blaue Plastiktonnen, Rollen mit orangen Kunststoffzäunen, braune Isoliermatten oder grüne Röhren. Die platziert er an Baustellen, an Gittern oder Ecken im Niemandsland. Gratis und ungefragt. Angefangen hat sein Flair für Baustellen schon in der Kindheit in Menziken, der Bau des Alu-Menziken-Hochauses.

Baustellen-Kunst Sabine Altorfer

Während des Lockdowns hat Lenherr Corona-Banner entworfen, ebenfalls farbige, geometrische Kompositionen, hat sie auf Blachen drucken lassen und sie Freunden zur Verfügung gestellt, die sie an Balkonen und Mauern rausgehängt haben. Ihr Zweck: Farbe und Freude in den Alltag bringen. Das ist das Motto und Anliegen von Niklaus Lenherr.

Corona-Banner von Niklaus Lenherr. Sabine Altorfer

Angefangen hat Niklaus Lenherr als Maler, bald aber hat er aus Abfall- und Baumaterial Skulpturen gebaut. Zu einem seiner Markenzeichen wurden Installationen aus gelben Schaltafeln. Die Liebe zur Geometrie prägt seine Bilder und Flachstücke.

Niklaus Lenherr vor seinem Kunstwerk am 29. Juni 2007 im Kunstpanorama in Luzern. Eveline Bachmann / Luzerner Zeitung

